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    Застройщики продолжают нарушать закон о долевом участии – акимат Астаны

    27 Декабря 2022, 17:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны» Даулет Доскулов рассказал о предложениях акимата касательно совершенствования госконтроля в части строительства жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях внесения соответствующих поправок и нововведений акимат направил предложения в уполномоченные госорганы по увеличению ответственности за нарушение закона о долевом участии, а также ряд дополнительных контролирующих мер, в том числе по наделению местных исполнительных органов полномочиями по проведению проверок застройщиков в части финхоздеятельности», - сообщил Даулет Доскулов в ходе заседания Общественного совета города.

    По его словам, нормы, регламентирующие и регулирующие привлечение денег дольщиков на строительство жилья, несостоятельны и не исполняются надлежащим образом.

    «Во-первых, застройщики продолжают нарушать закон о долевом участии путем привлечения денег дольщиков без соответствующего разрешения, применяя различные способы заключения договоров, а также через создаваемые застройщиком ЖСК. Во-вторых, разрешение акиматов на привлечение денег дольщиков либо гарантию фонда получают несколько десятков компаний из нескольких сотен строящихся объектов жилья», - добавил спикер.

    Ранее в ходе заседания Общественного совета Даулет Доскулов сообщил о существующих и запланированных мерах пресечения деятельности недобросовестных застройщиков, а также назвал сроки завершения проблемных ЖК в Астане.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Акимат Строительство
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