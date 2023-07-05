Застройщика оштрафовали за незаконное привлечение денег дольщиков в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане суд рассмотрел дело в отношении ТОО за незаконное привлечение денег дольщиков. Застройщика оштрафовали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астаны было рассмотрено дело в отношении ТОО за нарушение требований законодательного акта РК о долевом участии в жилищном строительстве, установленных к порядку привлечения денег дольщиков и жилищного законодательства РК (ч.1 ст.320 КоАП).

Из материалов дела следует, что ТОО гарантию Фонда гарантирования не получало, в проекте банка второго уровня не участвует, каркас жилого дома на объекте для начала привлечения денег дольщиков не возвело (строительство остановилось на подземном паркинге), разрешение местного исполнительного органа столицы на привлечение денег дольщиков ТОО не получено.

Статьей 18 Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве» предусмотрено, что привлечение денег дольщиков осуществляется уполномоченной компанией на основании разрешения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения на привлечение денег дольщиков.

Статья 7 Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве» содержит исчерпывающий перечень способов организации долевого участия, как то: 1) получение гарантии Единого оператора; 2) участие в проекте банка второго уровня; 3) привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).

Постановлением суда ТОО привлечено к административной ответственности, с наложением взыскания в виде штрафа в размере 1 млн 35 тысяч тенге в доход государственного бюджета.