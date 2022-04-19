Застройщик угрожает выселить нас – жильцы столичного ЖК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Очередной инцидент между дольщиками и застройщиками назревает в столице: застройщики столичных ЖК «Асем Тас 2» и «Кен Дала» угрожают выселить жильцов, если они не заплатят за дополнительные квадратные метры, и не выдают на руки правоустанавливающие документы. Как заверяют дольщики, документально этот момент не был оговорен. В ситуации разбирался корреспондент МИА «Казинформ».

«Группа дольщиков оплатила полную стоимость квартир и на протяжении 1-2 лет не может получить свои правоустанавливающие документы. И вся эта ситуация выливается к тому, что застройщик угрожает выселить жильцов, невзирая на то, что суммы полностью оплачены, долгов нет никаких. Единственной обязанностью дольщиков была оплата, остальные обязанности относились к застройщику. Прослеживается тот факт, что обязательства касательно обеспечения качества, площади и сроков застройщиком были нарушены. Застройщиком является группа компаний, куда входит компания «Orda Invest», - говорит представитель дольщиков Даурен Габдул.

По его словам, застройщики построили жилищные помещения немного больше по площади, нежели предполагалось – где-то на 2 кв. м, где-то на 3 кв.м.

«И теперь они (застройщики - прим. ред) говорят – доплатите. По условию договора доплаты нет, ведь это ошибка строителей. Естественно, что дольщики просят обоснование, где будет указана их обязанность доплаты на такой случай. Реакция застройщиков на эту просьбу – «мы тогда вас будем выселять». Эти требования от застройщиков озвучиваются устно, без предъявления каких-либо документов», - заявил он.

Как отметил спикер, корень вопроса в том, что все застройщики города не соблюдают Закон о долевом строительстве. В частности, говорит представитель дольщиков, застройщики предпочитают не заключать договор о долевом строительстве, используя другие документы – договор о бронировании, об инвестировании, о совместной деятельности.

«Хотя это – долевое строительство, и у нас есть соответствующий закон. Фактически 100% застройщиков игнорируют Закон о долевом строительстве, хотя в нем защищены права обеих сторон. По этому вопросу у нас сейчас два проблемных застройщика – компании «Orda Invest» и «Объединение-Сайран». Обоих застройщиков обслуживает одна юридическая компания», - подчеркнул Даурен Габдул.

Как выяснилось в ходе разговора, застройщик готов вернуть вложенные дольщиками средства. Однако проблема заключается в том, что оплата была произведена несколько лет назад, в этом случае с учетом инфляции, жильцы понесут колоссальные потери. Кроме того, нужно учитывать еще и затратный ремонт.

Между тем, представитель общественного объединения дольщиков «Баспана Альянс» Бауржан Пирманов сообщил еще об одном важном нюансе дела. Он считает, что в этой ситуации есть непосредственная вина госорганов.

«Есть Закон о долевом строительстве, который действует с 2016 года. И согласно этого закона, все застройщики должны заключать договора о долевом строительстве, но они все обходят этот закон всеми путями, - объяснил он. – Один из этих путей – это создание ЖСК, договора об инвестировании и многое другое. Здесь очень большую роль играют местные исполнительные органы. Это орган, который контролирует ход строительства».

Речь идет об управлении контроля качества городской среды – бывший ГАСК.

«С них требуют (застройщики - прим. ред.) документы о том, что они не имеют претензий. Они должны контролировать ход строительства и даже качество применяемых стройматериалов - это их непосредственно основная функция. Как видите, пробелы есть, мягко говоря, они не дорабатывают. Потому что они дают разрешение на строительство. Все, что связано со строительством, касается непосредственно этого управления», - добавил Бауржан Пирманов.

Как заявили в ответ на критику в городском управлении контроля качества городской среды, застройщиками нарушаются требования Закона «О долевом участии в жилищном строительстве», несмотря на установленные санкции. В ведомстве заверили, что в этом направлении ведется систематическая работа.

«В результате осуществления государственного контроля в сфере долевого участия в жилищном строительстве, местным исполнительным органом в период с 2018 года по текущее время на основании поступивших обращений за нарушение требований Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» к административной ответственности по статье 320 часть 1 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» выявлена и привлечена 101 строительная организация. За данные нарушения предусмотрен только административный штраф (300 МРП)», - говорится в официальном заявлении госоргана.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время вышестоящими государственными и правоохранительными органами прорабатывается вопрос по внесению изменений в части ужесточения санкций в отношении недобросовестных застройщиков.

Вместе с тем, как говорится в информации госоргана, в обход закона «О долевом участии в жилищном строительстве» застройщиками практикуется создание ЖСК, правоотношения которых регулируются в рамках закона «О жилищных отношениях» без отсылки на требования, предусмотренных законом «О долевом участии в жилищном строительстве».

В целях подтверждения фактов некачественного строительства необходимо проведение проверки, считают в УККГС. В частности, проведение в установленном порядке внеплановой проверки, регистрация которой осуществляется в управлении по правовой статистике и специальным учетам по городу Нур-Султану Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Регистрация проверки осуществляется в соответствии со статьей 144 Предпринимательского кодекса РК в отношении конкретного проверяемого субъекта, с целью устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства, где указывается конкретные наименование проверяемого субъекта и адрес расположения объекта.

Между тем, своим видением касательно ситуации поделились и застройщики.

«Договора о долевом строительстве не было, потому что на тот момент по закону мы могли и по-другому продавать. У нас был инвестиционный договор. Что касается жалоб дольщиков касательно угроз о выселении, мы слышим об этом в первый раз. Им говорят, чтобы они доплатили в соответствии с договором. Если есть какие-то несогласия, все это можно решить в суде», - с таким заявлением выступили в компании «Объединение-Сайран».

«Компания ORDA SATU (дочерняя компания «Orda Invest» - прим. ред.) сообщает, что на сегодняшний день имеется акт ввода в эксплуатацию жилого комплекса «Асем Тас 2», соответственно, на жилой комплекс не распространяется закон о долевом участии. По данному вопросу есть соответствующие разъяснения акимата и государственных органов. Клиенты были проинформированы обо всех условиях сделки через официальное уведомление», - говорится в официальном заявлении компании.

Как заверяют в компании, по озвученным спорным вопросам неоднократно проводились встречи с клиентами, в результате которых компромисса достичь не удалось, а рассмотрение этого спора передается в суд, в соответствии с действующим законодательством РК.

«Важно отметить, что прозрачность и законность деятельности компании ORDA SATU и интересы клиентов являются приоритетными для компании», - заявили в ORDA SATU.

Чем завершится эта ситуация – покажут время и судебный процесс. Корреспондент МИА «Казинформ» будет держать читателей в курсе развития событий.