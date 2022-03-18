Заслуги Торегельды Шарманова в области медицины высоко оцениваются на мировом уровне - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заслуги Торегельды Шарманова в области медицины высоко оцениваются на мировом уровне. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Казахской академии питания Торегельды Шарманов удостоен звания «Қазақстанның еңбек ері». Академик вносит особый вклад в сохранение здоровья нации, популяризацию здорового образа жизни. Особенно во время эпидемии он делился необходимыми сведениями во благо благополучия страны. Его заслуги в области медицины высоко ценятся не только в нашей стране, но и во всем мире», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения государственных наград в Акорде.

Ранее сообщалось, что ряду казахстанцев присуждены государственные награды.

В их числе представители производственной сферы, здравоохранения, бизнеса, деятели культуры и науки, спортсмены, волонтеры.

За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено писателю Илье Жаканову, в развитии здравоохранения страны – президенту Казахской академии питания Турегельды Шарманову. Орденом «Отан» награжден поэт Нұржан Светқали; орденом «Барыс» І степени – профессор Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Жандарбек Мәлібекұлы, поэт Нұрлан Оразалин; орденом «Барыс» ІІІ степени – председатель Совета ветеранов Алматинской области Ермек Келемсейіт, председатель Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана города Алматы Ахметжан Шардинов, президент Федерации борьбы Даулет Турлыханов, ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, проректор Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Дихан Қамзабекұлы, первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов и другие.



