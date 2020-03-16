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Заседания Правительства и мероприятия в Сенате будут транслировать онлайн

16 Марта 2020 10:33
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Заседания Правительства и мероприятия в Сенате будут транслировать онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседания Правительства и мероприятия, проводимые в Сенате, будут транслироваться в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ».

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Указом Президента Республики Казахстан К. Токаева «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» на всей территории страны усиливаются превентивные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечению безопасности здоровья граждан.

Как сообщает пресс-служба Премьер-министра, в этой связи с 16 марта по 15 апреля т. г. вводится ограничение для посетителей и участников совещаний, а также представителей средств массовой информации в здании Үкімет үйі.

Заседания Правительства будут транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах. О трансляциях мероприятий будем сообщать заблаговременно.

Для дополнительной информации просьба обращаться по телефону: 74- 59-72.

Кроме того, в этой связи с 16 марта по 15 апреля т.г. вводится ограничение для посетителей и участников заседаний, а также представителей средств массовой информации в здании Сената Парламента РК, сообщает пресс-служба Сената.

Мероприятия, проводимые в Сенате, будут транслироваться в режиме онлайн на сайте http://senate.parlam.kz/ и официальных аккаунтах Палаты. О трансляциях мероприятий будем сообщать заблаговременно.



http://senate.parlam.kz/ru-RU/news/details/2758


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Ключевые слова: Пневмония в Китае, Коронавирус,
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