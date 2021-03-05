Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 21 мая в Нур-Султане

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская сторона, председательствующая в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2020 году, планирует провести очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета 21 мая в Нур-Султане. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам И. Малкиной, сегодня в ходе заседания Совета ЕЭК на уровне вице-премьеров стран Союзапредседатель Коллегии Комиссии Михаил Мясникович озвучил предложение казахстанской стороны о проведении заседания Высшего Евразийского экономического совета 21 мая в Нур-Султане.

Также помощник председателя сообщила отдельные итоги состоявшегося Совета.

Так, Совет ЕЭК утвердил новый механизм превентивного контроля за соблюдением правил конкуренции в ЕАЭС. Речь идет о Порядке вынесения предостережения о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению общих правил конкуренции на трансграничных рынках Союза.

Наряду с этим, Совет Комиссии внес изменения в порядки карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе и на таможенной территории Союза, что, как ожидается, позволит снизить риски проникновения в Союз карантинных объектов и повысить эффективность контроля.

В рамках реализации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС участники утвердили Требования к опробованию, анализу и клеймению ювелирных изделий.

Также Совет ЕЭК уточнил положения, которые регулируют возможность изменений в регистрационные досье лекарств, зарегистрированных в 2016-2020 годы по национальным процедурам. Исключено оформление дублирующих экспертных отчетов при выполнении оценки и регистрации воспроизведенных и гибридных препаратов.

Помимо того, одобрен проект решения ВЕАЭС о перечне мер, направленных на унификацию законодательства государств Союза в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений.

Также Совет продлил срок нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на суперабсорбенты для производства подгузников на три года - до конца 2023 года, когда планируется завершить строительство завода по их производству. Одновременно с этим на два года вновь введена нулевая ставка импортных пошлин на графитированные электроды для металлургии.

В то же время отдельные импортные пошлины были повышены. В частности, на алюминиевую ленту, используемую в производстве банок для напитков, ставка налога повышена с 10 до 12% на два года.

Кроме того, Коллегия Комиссии рассмотрела вопрос об урегулирования ввоза в страны Союза транспортных средств из Армении и Кыргызстана. Совместно с таможенными службами согласовано расширение состава сведений по автомобилям, ввезенным и выпущенным в свободное обращение для внутреннего потребления.

«Также были рассмотрены вопросы о подготовке плана мероприятий по реализации Стратегии-2025, об интеграции систем электронных паспортов транспортных средств, о механизмах криптографической защиты при маркировке товаров средствами идентификации и другие», - сообщила И. Малкина.



