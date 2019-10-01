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    Заседание Высшего Евразийского Экономического совета проходит в Ереване

    1 Октября 2019, 16:31

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В столице Армении проходит заседание Высшего Евразийского Экономического совета, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

    Помимо лидеров государств-членов ЕАЭС на заседание приглашены Президент Молдовы Игорь Додон как глава государства-наблюдателя при союзе, а также почетные гости – Президент Ирана Хасан Рухани и Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

    Главы государств рассмотрят актуальные вопросы развития ЕАЭС, приоритетные вопросы межгосударственного сотрудничества в рамках союза, подведут промежуточные итоги работы Организации и обменяются мнениями о перспективах интеграционного взаимодействия на ближайшие годы. На полях заседания состоится также обсуждение вопроса Зоны свободной торговли с Ираном.

    К утверждению лидерами подготовлены бюджет союза на предстоящий год, ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики, а также Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС и его основных направлений, результатом чего станет создание наднационального органа в Алматы к 2025 году.

    Ключевым пунктом повестки дня заседания ВЕЭС является подписание Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром, которое открывает ворота для стран ЕАЭС в АСЕАН с населением в 600 млн. человек.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

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