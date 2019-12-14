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    Заседание Военного комитета ОДКБ прошло в Санкт-Петербурге

    14 Декабря 2019, 14:47

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - 15-е заседание Военного комитета ОДКБ по вопросам развития военного сотрудничества государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности состоялось в Санкт-Петербурге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Участие в нём приняли начальники Генеральных штабов Вооружённых Сил Армении, Беларуси, России, Таджикистана, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Кыргызской Республики и начальник Объединённого штаба ОДКБ. Республику Казахстан на заседании представлял первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба ВС РК генерал-майор Мурат Бектанов.

    Участники обсудили приоритетные направления деятельности в военной сфере на 2020 год и выработали меры по их реализации. Кроме того, были проанализированы вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности.

    Стороны обменялись мнениями об основных итогах проведения масштабных совместных учений «Боевое братство-2019», совершенствовании управления коллективными силами и решении вопросов, которые касаются международных полётов авиации Вооружённых сил стран ОДКБ, а также обсудили создание запасов материальных средств в интересах коллективных сил.

    Одной из тем повестки дня было формирование Плана развития военного сотрудничества на 2021-2025 годы. Генерал-майор Мурат Бектанов отметил, что казахстанская сторона окажет всемерное содействие в реализации озвученных приоритетов организации и высказал позицию оборонного ведомства относительно вопросов повестки дня.

    «Знаковыми для всех нас станут совместные мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы. Безусловно, существует необходимость продолжения обмена информацией и мнениями по вопросам безопасности», – сказал он.

    В рамках визита в Санкт-Петербург главы делегаций возложили венок к монументу «Родина-мать», осмотрели экспозиции музея Блокады Ленинграда и посетили Пискаревское мемориальное кладбище – одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.

    Напомним, Военный комитет ОДКБ создан при Совете министров обороны ОДКБ для оперативного рассмотрения вопросов планирования и применения сил и средств системы коллективной безопасности и подготовки необходимых предложений совету.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ОДКБ Армия Россия
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