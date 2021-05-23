Заседание ВЕЭС, коронавирус и лесные пожары - чем запомнилась неделя в Казахстане

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Уходящая неделя была богата не только на политические события, но и праздничные даты - рабочая поездка Президента РК в Таджикистан, заседание Высшего Евразийского экономического совета, 85-летие Олжаса Сулейменова и день рождения Главы государства, а также вспыхнувшие лесные пожары, проверки школ на предмет безопасности и статистика короновируса. О том, чем запомнилась уходящая неделя, в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА

Начало рабочей недели в Казахстане ознаменовалось с новости о дне рождения Президента РК Касым-Жомарта Токаева, в который он работал согласно обычному рабочему графику.

«Ко мне обращаются представители ряда средств массовой информации с просьбой рассказать о том, как Глава государства отмечает свой день рождения. В прошлом году мы давали разъяснение по этому поводу, хочу еще раз напомнить. 17 мая в этом году приходится на рабочий день. Президент Касым-Жомарт Кемелевич работает согласно своему графику. Никаких мероприятий в связи с этой датой не будет, даже сотрудников администрации попросили воздержаться от поздравлений. Для Главы государства - это обычный трудовой день, потому что в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей», - написал в Facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Как отметил пресс-секретарь Президента РК, поступили многочисленные телефонные звонки, приветственные телеграммы от глав соседних государств и правительств, руководителей парламентов и международных организаций.

На этой неделе также состоялась рабочая поездка К.Токаева в Таджикистан. К слову, это первый зарубежный визит Президента Казахстана в 2021 году.

Президенты двух стран смогли провести двусторонние переговоры в узком и расширенном формате

Приоритетное внимание стороны уделили вопросам укрепления торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, развитие промышленной кооперации, сельского хозяйства, транзитно-транспортного потенциала. Также обсуждалось взаимодействие в водно-энергетической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Крупным политическим событием недели стало проведение заседания ВЕЭС в режиме онлайн.

В ходе встречи Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал позитивные моменты влияния пандемии. «Непростая ситуация осложняется торгово-экономическими конфликтами между крупными экономиками мира. Таким образом, мировое сообщество сталкивается с новыми более сложными вызовами и задачами. Очевидно, что пандемия вскрыла уязвимые стороны системы здравоохранения на глобальном и страновом уровне», - отметил Президент. - С другой стороны, она придала импульс интенсивному развитию отдельных отраслей экономики – фармацевтической промышленности, сферы медицинских услуг, биоинженерных и цифровых технологий. В этих новых условиях мы должны найти эффективное решение актуального вопроса – как преодолеть последствия экономического кризиса и выйти на путь восстановления развития экономики», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Здесь же К.Токаевым было предложено создавать национальные торговые онлайн-площадки.

Выступил на заседании и Елбасы Нурсултан Назарбаев, который отметил возросший объем взаимной торговли между странами ЕАЭС вырос на 25%. Елбасы добавил, что ЕАЭС на сегодня стал масштабным единым рынком, обеспечивающим стабильное развитие национальных экономик стран – участниц.

«За последние пять лет объем взаимной торговли наших стран вырос на 25%, а в 2020 году составил 55 млрд долларов США. И это в условиях кризиса, хотя мы можем добиться больших результатов», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Н.Назарбаев также назвал направления экономики, которые необходимо развивать в ЕАЭС.

Свои предложения и видение дальнейшей работы Совета высказали президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин. Так, к примеру, А.Лукашенко предложил использовать ограничительные меры по примеру Запада. Президент Беларуси выразил уверенность, что у ЕАЭС есть все необходимые условия для обеспечения самодостаточности экономики союза.

Он также озвучил мнение по необходимости возобновления свободного передвижения на пространстве ЕАЭС

Перспективные предложения озвучил и Президент РФ Владимир Путин.

«На фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты. Мы признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере, у нас есть конкретные решения по этому вопросу. В частности, не так давно евразийская комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики между странами ЕАЭС на рынке сахара», - сказал Владимир Путин на заседании ВЕЭС.

По его словам, также оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется.

«Стоило бы также активизировать совместную работу по проблематике борьбы с изменениями климата и охраны окружающей среды. Международные усилия в экологическом направлении становятся драйвером глобальной технологической трансформации. Мы видим, что все страны ЕАЭС проявляют большой интерес к тому, чтобы разрабатывать и внедрять зеленые технологии, реализовывать собственные инновационные проекты в той сфере», - отметил Президент РФ.

В заключение Нурсултан Назарбаев призвал страны ЕАЭС исполнять взятые на себя обязательства

«Весь мир сейчас занимается «зеленой экономикой» и нам надо активно обмениваться опытом по созданию ветровых и солнечных электростанций в наших странах. Важно продолжить работу по устранению взаимных барьеров, исполнению взятых на себя обязательств», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Он также выразил уверенность в том, что ЕАЭС обладает огромным потенциалом развития.

«Уверен, что наш союз обладает огромным потенциалом, привлекательность которого подтверждается интересом других государств, которые заключают соглашения», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

КОРОНАВИРУС

Актуальной оставалась борьба в регионах с коронавирусной инфекцией и реализация проекта «Ashyq».

На начало недели в «красной» зоне находились шесть регионов Казахстана - Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Атырауская области. В «желтой» зоне - Актюбинская, Алматинская, Павлодарская, Костанайская области, город Шымкент. Остальные шесть регионов - в «зеленой» зоне».

К концу недели «красная» зона по коронавирусу сократилась. Но в ней до сих пор остаются Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне: г.Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области. В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области СКО.

Согласно данным Минздрава, в Казахстане активно продолжается вакцинация населения. Алексей Цой даже назвал точное количество использованных вакцин. «Продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодняшний день использовано 2,6 млн доз вакцины, из них 1-м компонентом привиты 1 871 823 человека. Вторым компонентом охвачено 778 346 человек», - сообщил Алексей Цой на заседании Правительства.

Однако Минздраву, несмотря на высокие темпы вакцинации, все же было рекомендовано четко определиться с интервалами между этапами вакцинации. Такое поручение озвучил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства РК. Также глава Кабмина отметил необходимость продолжения работы по увеличению охвата вакцинацией в регионах, поручая акимам держать данный вопрос на особом контроле.

«При этом желающие должны иметь право выбора вакцины и получить соответствующую информацию. Особенно Министерству здравоохранению надо четко определиться с интервалами между вакцинациями, реагировать на запросы и пожелания населения», - поручил А. Мамин.

Рассказал министр здравоохранения о работе Ashyq. Так, с момента внедрения выявлено 3 256 посетителей с «красным» и «желтым» статусами. Глава Минздрава добавил, что на сегодня система Ashyq включает в себя около 6 тысяч объектов всех сфер деятельности, зарегистрировано 1 млн 400 тысяч пользователей.

Но несмотря на все принимаемые меры борьбе с КВИ, казахстанцы умудряются не соблюдать режим самоизоляции и перемещаются по стране

В связи с такими случаями, было предложено наказывать нарушителей карантинного режима. В частности, принимать административные меры в отношении нарушителей санитарного режима

85-ЛЕТИЕ ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА

18 мая исполнилось 85 лет поэту, писателю, общественно-политическому деятелю, тюркологу, киносценаристу, создателю Международного антиядерного движения «Невада-Семей», профессору кафедры ЮНЕСКО ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, директору государственного музея «Центр сближения культур» Олжасу Сулейменову.

Широко его юбилей отметили в Алматы, где прошла международная научная конференция на тему «Мы кочуем навстречу себе, узнаваясь в другом: Олжас и сближение культур». Многие участники конференции в своих поздравлениях высоко оценили роль и вклад Олжаса Сулейменова в развитие мировой литературы.

Также Президент Азербайджана наградил Олжаса Сулейменова орденом «Şərəf», а в Павлодаре открыли читальный зал в честь юбиляра.

ПРОВЕРКИ ШКОЛ

После случившегося в казанской школе трагедии глава МВД РК поручил обследовать все казахстанские школы на предмет безопасности

«В МВД состоялось внеочередное оперативное совещание по обеспечению безопасности учащихся в организациях образования. В ходе совещания министр поручил руководителям служб МВД и департаментов полиции дополнительно обследовать все образовательные учреждения на оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной», - сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз на брифинге в ведомстве.

Проверяют в Казахстане и спецмагазины на законность реализации оружия

В регионах к этой работе уже приступили. К примеру, в Костанайской области уже проверили около 500 школ. «Созданы специальные группы из числа сотрудников ювенальной полиции и представителей местных исполнительных органов. С 14 по 17 мая проверено 489 общеобразовательных школ области, в которых обучается более 108 тысяч учеников, - сообщили в полиции. — В школах области установлено 8939 камер видеонаблюдения, это составляет 100% охват. Также действуют более 80 тревожных кнопок».

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Установившаяся во многих регионах Казахстана аномальная жара вызвала волну лесных и степных пожаров. Так, акмолинским спасателям пришлось прибегнуть к помощи пожарного поезда, чтобы потушить возгорание сухой травы, угрожающее селу Алексеевке.

Тушили пожар и на побережье Каспия.

Тревожная ситуация с пожарами и в Костанайской области, где природные возгорания вспыхнули сразу в нескольких районах

Между тем в МЧС РК сообщили о том, что ежегодно порядка четырех тысяч природных пожаров регистрируют в Казахстане.

СПОРТ

Традиционно недельный обзор завершают новости спорта. В начале недели стало известно о том, что казахстанский гроссмейстер Петр Костенко занял призовое место в Зональном турнире 3.4 ФИДЕ, который прошел в столице Узбекистана Ташкенте с 6 по 15 мая, гонщик «Астаны» стал третьим на девятом этапе «Джиро д’Италия», а Мария Дмитриенко и Виктор Хасянов - чемпионами престижного международного турнира по стендовой стрельбе в Италии.



