Заседание Совета старейшин Организации тюркских государств состоялось в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В трёхдневном заседании Совета старейшин Организации тюркских государств принял участие представитель Республики Казахстан Икрам Адырбеков.Заседание было впервые проведено в соответствии с новыми правилами Совета старейшин, принятыми на Совете министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств 11 ноября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В своём выступлении И. Адырбеков поблагодарил Совет старейшин ОТГ за соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в стране в начале января 2022 года, и поддержку решений и действий Президента Касым-Жомарта Токаева, направленных на борьбу с экстремистскими, криминальными и террористическими элементами, попытавшимися дестабилизировать страну и посягнуть на её конституционный строй.

Представитель Казахстана отметил важность концептуального документа «Тюркское видение – 2040», принятого на 8-м саммите Тюркского совета, и решения о переименовании объединения в Организацию тюркских государств. Он также подчеркнул, что получение Туркменистаном статуса наблюдателя при Организации стало важным шагом в укреплении сотрудничества между тюркскими государствами.

И. Адырбеков призвал поддержать предложение Президента К. Токаева о размещении на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) штаб-квартиры Тюркского инвестиционного фонда, который планируется создать в соответствии с решением Стамбульского саммита 12 ноября 2021 г. По его словам, платформа МФЦА может стать реальной основой новой финансовой экосистемы, сочетающей в себе лучшие практики, уникальные технические знания, инфраструктуру и опыт работы международных финансовых институтов.

Представитель Казахстана ознакомил Совет старейшин с предложением о создании Специальной экономической зоны «TURAN» в городе Туркестан, что позволит создать благоприятные условия для торговли и инвестиций, упростить таможенные и транзитные процедуры, финансовые и банковские операции для свободного перемещения товаров, капиталов, услуг и технологий, призвав стороны активное участвовать в данной работе.

Старейшины утвердили соответствующим протоколом свои предложения к заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств ОТГ по усовершенствованию деятельности Организации.

По итогам заседания члены Совета старейшин ОТГ провели встречу с Президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, в ходе которого турецкой стороне была выражена признательность за вклад в организацию заседания на высоком уровне.

Следующее заседание Совета старейшин планируется провести в июле 2022 года в Кыргызстане.



