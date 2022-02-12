Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Заседание Совета старейшин Организации тюркских государств состоялось в Стамбуле

    12 Февраля 2022, 11:45

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В трёхдневном заседании Совета старейшин Организации тюркских государств принял участие представитель Республики Казахстан Икрам Адырбеков.Заседание было впервые проведено в соответствии с новыми правилами Совета старейшин, принятыми на Совете министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств 11 ноября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В своём выступлении И. Адырбеков поблагодарил Совет старейшин ОТГ за соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в стране в начале января 2022 года, и поддержку решений и действий Президента Касым-Жомарта Токаева, направленных на борьбу с экстремистскими, криминальными и террористическими элементами, попытавшимися дестабилизировать страну и посягнуть на её конституционный строй.

    Представитель Казахстана отметил важность концептуального документа «Тюркское видение – 2040», принятого на 8-м саммите Тюркского совета, и решения о переименовании объединения в Организацию тюркских государств. Он также подчеркнул, что получение Туркменистаном статуса наблюдателя при Организации стало важным шагом в укреплении сотрудничества между тюркскими государствами.

    И. Адырбеков призвал поддержать предложение Президента К. Токаева о размещении на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) штаб-квартиры Тюркского инвестиционного фонда, который планируется создать в соответствии с решением Стамбульского саммита 12 ноября 2021 г. По его словам, платформа МФЦА может стать реальной основой новой финансовой экосистемы, сочетающей в себе лучшие практики, уникальные технические знания, инфраструктуру и опыт работы международных финансовых институтов.

    Представитель Казахстана ознакомил Совет старейшин с предложением о создании Специальной экономической зоны «TURAN» в городе Туркестан, что позволит создать благоприятные условия для торговли и инвестиций, упростить таможенные и транзитные процедуры, финансовые и банковские операции для свободного перемещения товаров, капиталов, услуг и технологий, призвав стороны активное участвовать в данной работе.

    Старейшины утвердили соответствующим протоколом свои предложения к заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств ОТГ по усовершенствованию деятельности Организации.

    По итогам заседания члены Совета старейшин ОТГ провели встречу с Президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, в ходе которого турецкой стороне была выражена признательность за вклад в организацию заседания на высоком уровне.

    Следующее заседание Совета старейшин планируется провести в июле 2022 года в Кыргызстане.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Турция Тюркский мир
    Новости по теме
    Новости по теме
    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словении
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    ВС Турции ликвидировали 16 террористов в двух районах севера Сирии
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу