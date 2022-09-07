Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Заседание Совета МВД государств-участников СНГ состоится в Чолпон-Ате

    7 Сентября 2022, 21:01

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Чолпон-Ате 8 сентября состоится очередное заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Как сообщает пресс-служба МВД КР, в работе совещания примут участие министры внутренних дел (полиции) России, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Кыргызстана, а также представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территориях государств-участников СНГ (БКБОП).

    На заседании будет рассмотрен широкий круг вопросов по принятию совместных мер по борьбе с преступностью, среди которых - ситуация с преступностью в государствах Содружества и о ходе выполнения межгосударственных программ по борьбе с особо опасными преступлениями.

    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    СНГ Внешняя политика Казахстана Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент подписал закон о пресечении использования ложных товарных знаков в странах СНГ
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей