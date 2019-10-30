Заседание Совета министров обороны СНГ прошло в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане завершилось заседание Совета министров обороны СНГ. Стороны подвели итоги за 2019 год и рассмотрели проект концепции военного сотрудничества до 2025 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В нынешнем заседании приняли участие министры обороны Казахстана, Азербайджана, России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и начальник генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана.

Участники обсудили направления развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки до 2025 года, вопросы нормативного и правового обеспечения. А также дальнейшее развитие взаимодействия в образовательной, топографической сферах, в проведении и информационном освещении совместных мероприятий.

Для Казахстана ключевая цель военного сотрудничества в формате СНГ состоит в поддержании взаимодействия в сфере обороны, военной безопасности и стабильном развитии государств-участников.

По итогам встречи Совет министров обороны утвердил комплекс совместных мероприятий на очередной год, а также согласовал финансовые аспекты его дальнейшего функционирования и адаптации к решению задач воздушно-космической обороны.

В рамках программы участников принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также состоялось возложение венка к монументу «Вечный огонь».