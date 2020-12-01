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    Заседание Совета министров обороны ОДКБ прошло в онлайн формате

    1 Декабря 2020, 22:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 декабря 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание глав оборонных ведомств государств-членов ОДКБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Совет министров обороны является официальным уставным консультативным и исполнительным органом Организации по вопросам координации взаимодействия в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества.

    В совещании от Республики Казахстан принял участие министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

    Главы оборонных ведомств обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности, согласовали приоритетные направления деятельности ОДКБ в военной сфере.

    На заседании рассмотрен ряд вопросов, касающихся материально-технического и медицинского обеспечения, миротворческой деятельности, совершенствования подготовки кадров, научно-исследовательской работы, а также совместных мероприятий боевой подготовки с коллективными силами ОДКБ.

    «Полагаем необходимым включить в сценарий учений уроки, извлеченные из современных вооруженных конфликтов. Мы должны продемонстрировать готовность к коллективному отражению угроз и отработать новые методы и способы ведения боевых действий», - отметил генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

    Стороны также обсудили План развития военного сотрудничества государств-членов Организации на 2021-2025 годы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ОДКБ
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