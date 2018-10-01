Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 ноября 2018 года в Астане состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Планируется, что в узком формате главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ и наметят дату и место своей следующей встречи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Исполкома СНГ.

«В проект повестки дня заседания в расширенном составе внесено 13 вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах. В частности, планируется обсудить Соглашение о взаимодействии государств - участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий. Документ призван дополнить национальные нормативные правовые акты по обеспечению сохранности и безопасности объектов использования атомной энергии, ряд из которых находится на приграничных территориях, в связи с чем через границы стран СНГ регулярно осуществляется перемещение радиоактивных материалов (в том числе ядерного топлива). Проектом Соглашения предусматривается определение в каждой из участвующих сторон уполномоченного (компетентного) органа, что заметно повысит оперативность и продуктивность взаимодействия, которое является критически важным в сложных ситуациях», - сообщили в Исполкоме СНГ.

Кроме того, предполагается разработать специальные унифицированные формы оповещения и согласовать содержание передаваемой информации.

Документ направлен на упрощение процедур взаимопомощи, что снизит время реакции на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях, и позволит повысить уровень ядерной и радиационной безопасности в целом.

Ожидается, что на заседании СГП будет внесен ряд изменений в Межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

Главы правительств также обсудят Концепцию сотрудничества государств - участников СНГ по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования и План основных мероприятий по ее реализации. Документы направлены на развитие кооперации стран Содружества в энергетической сфере.

На заседании СГП планируется подписание Протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового администрирования.

Главы правительств утвердят также Порядок распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате реализации межгосударственных инновационных проектов и мероприятий в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года.

Отдельный блок документов будет посвящен вопросам финансового характера. Так, планируется определить порядок финансирования в 2019 году Плана мероприятий по реализации Основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах - участниках СНГ на период до 2020 года.

Будут также подписаны документы об ассигнованиях на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ, о финансовом обеспечении деятельности органов Содружества, об исполнении единого бюджета его органов за 2017 год, изменении размеров долевых взносов государств - участников в единый бюджет органов СНГ и о едином бюджете органов Содружества на 2019 год.

На заседании будет утвержден План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ на 2019-2020 годы, состоящий из девяти разделов и призванный способствовать дальнейшему развитию многостороннего взаимодействия стран СНГ в гуманитарной сфере на ближайшие два года. Проектом Плана предусматривается проведение более 140 мероприятий. При этом более половины из них предполагается реализовать в сфере культуры и в рамках Года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как отметили в Исполкоме СНГ, готов к утверждению и План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования от 1 июня 2018 года. Это комплексный документ, определяющий нормативные, правовые, технические, инвестиционные, технологические, экологические и другие мероприятия, направленные на построение региональной системы обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования.

На заседании СГП планируется также внести изменения в Соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи от 17 января 1997 года, актуализировав его с учетом современного состояния и тенденций развития сотовой связи, а также изменений в законодательстве стран СНГ и международных стандартах.