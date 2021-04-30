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    Заседание Собрания представителей религиозных объединений состоялось в Нур-Султане

    30 Апреля 2021, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в честь предстоящего Дня единства народа Казахстана состоялось заседание Собрания представителей религиозных объединений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

    В рамках мероприятия, организованного Комитетом по делам религий МИОР РК, религиозные деятели приняли участие в посадке деревьев на Аллее межконфессионального согласия на территории Президентского парка в Нур-Султане. В собрании и экоакции приняли участие представители Духовного управления мусульман Казахстана, иудаизма, православной, католической, лютеранской, баптистской, пресвитерианской, пятидесятнической и Новоапостольской церквей и других религиозных объединений.

    Участники отметили большую историческую роль Елбасы Нурсултана Назарбаева в формировании казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласии.

    С приветственным словом выступили председатель Комитета по делам религий Ержан Нукежанов и заместитель акима г. Нур-Султана Бахтияр Макен.

    «Этническое и религиозное многообразие нашей страны является одним из основных источников многовекторного развития, как государства, так и общества», — отметил Ержан Нукежанов.

    Также он отметил, что мероприятие показывает солидарность конфессий по поддержке проекта «Зеленый Казахстан», инициированного Главой государства К. Токаевым, в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана.

    Напомним, данная акция проходит ежегодно с 2017 года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Религия Экология Общество
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