Заседание штаба по реализации Предвыборной программы партии «Nur Otan» проведут в феврале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штаб в рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» сформируют в Казахстане. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил сформировать штаб по реализации Предвыборной программы партии «Nur Otan».

«По поручению Главы государства, также по предвыборной программе партии «Nur Otan» для эффективного осуществления мер мы разработали Дорожную карту. Дорожная карта рассматривает ключевые моменты предвыборной кампании «Nur Otan», определены целевые индикаторы. По регионам мы дальше будем отрабатывать вопрос. В текущем году 12 января на заседании фракции «Nur Otan» с участием депутатов Мажилиса была рассмотрена Дорожная карта и в феврале планируется заседание, для того чтобы рассмотреть приоритеты. Во-первых, будет создаваться штаб по реализации Дорожной карты. Заседание штаба будет проводиться один раз в неделю, там будут рассматриваться основные вопросы реализации Дорожной карты, и Премьер-Министру будут предоставлен отчет по работе штаба», - сказал на заседании Правительства Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов проинформировал, что на местах необходимо определить руководителей штаба.

«Также будут созданы проектные группы для мониторинга и анализа. Мы должны определить основные показатели, то есть должны разработать цифровую карту Дорожной карты и определить целевые индикаторы и мониторить их», - отметил А. Смаилов.

Также, по словам первого заместителя Премьер-Министра, в январе текущего года в некоторых отраслях наблюдается увеличение показателей.

«В мире и Казахстане сейчас проводится вакцинация и идет стимулирование экономики. В этой связи замечаем перспективы развития экономики, также увеличения экономики. Учитывая все моменты, местные исполнительные органы должны привлекать инвестиции для поддержки и стимулирования МСБ и создания рабочих мест. Все должно взяться на особый контроль. Руководители государственных органов и местных исполнительных органов должны контролировать этот вопрос особо», - добавил А. Смаилов.



