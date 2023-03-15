Заседание Сессии ВТО по торговле услугами прошло в Женеве под председательством Казахстана

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – В Женеве состоялось очередное заседание Специальной сессии Комитета Всемирной торговой организации (ВТО) по торговле услугами под председательством Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Постоянный представитель Казахстана при ВТО и международных экономических организациях Жанар Айтжан проинформировала участников об итогах консультаций, проведенных ею в качестве председателя Специальной сессии с представителями более чем 100 делегаций при ВТО в период с октября 2022 года по март 2023 года.

Целью заседания являлось обсуждение и обмен мнениями касательно работы Специальной сессии по имплементации решений, принятых по итогам 12-ой Министерской конференции (МК-12) в контексте торговли услугами. В этой связи, постпред Казахстана отметила, что в ходе МК-12 министры договорились усилить участие развивающихся стран, включая наименее развитые страны, в работе ВТО по услугам.





Делегации стран-членов ВТО обсудили вопрос возобновления дискуссий по секторам услуг в области окружающей среды, логистики, туризма и сельского хозяйства. Они также выразили готовность поделиться информацией о том, каким образом обязательства, принятые странами по либерализации условий доступа на рынок услуг в рамках ВТО способствуют экономическому восстановлению в пост-пандемийный период.

В ходе заседания представитель Китая предложил странам поделиться опытом по либерализации секторов услуг на национальном уровне и созданию преференциального режима для торговли услугами в рамках региональных торговых соглашений.

Делегации Сингапура, Таиланда, Канады, ЕС, Бразилии и России выступили в поддержку продолжения работы Специальной сессии в форме информационных сессий, а также отметили, что готовы поделиться своим опытом со странами в части региональных торговых соглашений и национальных мер по либерализации сферы услуг.

Специальная сессия Комитета ВТО по торговле услугами является ответственной за координацию переговорных вопросов в рамках Соглашения ВТО по торговле услугами (ГАТС). Казахстан возглавляет Специальную сессию с марта 2018 года.



