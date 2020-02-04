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    Заседание регионального экспертного совета по реализации «Рухани жангыру» прошло в Акмолинской области

    4 Февраля 2020, 20:11

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области прошло заседание Регионального экспертного совета «Рухани жангыру» с участием представителей государственных органов, общественности и СМИ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Для участников экспертного совета в фойе университета имени Ш. Уалиханова была организована выставка творческих работ студентов, посвященных программе «Рухани жангыру».

    Рабочая повестка заседания была посвящена итогам реализации деятельности программы модернизации общественного сознания в регионе и обсуждению целей и задач, поставленных на предстоящий год.

    По словам руководителя отдела спецпроектов управления внутренней политики Архата Айбабина, областной план работы по реализации программы «Рухани жаңғыру» на этот год был составлен с учетов новых требований и тенденций в данной работе и насыщен новыми интересными проектами.

    «На реализацию программы «Рухани жаңғыру» за 3 года проведено более 7 тысяч мероприятий с охватом свыше 2-х млн человек (в 2019 г. - 500 тысяч)», - подчеркнул Архат Айбабин.

    Далее по информации спикера, акцентом в реализации программы в регионе являлось широкое вовлечение населения. Так, в рамках спецпроекта «Туған жер» за 2019 год за счет меценатов были построены социально-значимые объекты, реализованы проекты, направленные на развитие городов, сел, а также подрастающего поколения.

    В целом 2019 году в области было реализовано 591 социальная инициатива на общую сумму 5,5 млрд тенге, в том числе реконструкция 68 объектов (школы, детские сады, медицинские учреждения, объекты культуры и другие объекты), строительство 86 объектов (детские сады, спортивные и детские площадки, жилые объекты и др.) и 437 прочих социальных инициатив.

    Позитивным опытом и о наиболее успешных проектах расказали представители управления культуры, архивов и документации и управления образования Акмолинской области.

    Были заслушаны и приняты во внимания все предложения, озвученные в ходе обмена мнениями между участниками заседания.

    К слову, региональный экспертный совет создан на базе КГУ им. Ш. Уалиханова из числа общественных и научных деятелей, неправительственных организации, представители государственных структур.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Рухани жаңғыру
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