Заседание Правительства, создание Нацсовета, #Abai175 и аномальная жара- итоги недели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начало недели ознаменовалась в Казахстане расширенным заседанием Правительства под председательством Президента, созданием Национального совета общественного доверия. В то же время страну, причем, как южные, так и северные ее регионы, не покидает аномальная жара. Объективная картина недели – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

На расширенном заседании Правительства под председательством Касым-Жомарт Токаева обсужден вопрос «экономики простых вещей».

В ходе заседания стало известно о том, что в Казахстане разработают новую госпрограмму развития образования и науки. «Будет решена проблема трехсменных школ. Всего планируется строительство 500 школ, в том числе, более 100 частных школ откроется за счет внедрения подушевого финансирования», - сказал Премьер-Министр Аскар Мамин. Кроме того, было отмечено, что по механизму ГЧП будет открыто до трех тысяч новых детских садов. В 2021 году будет обеспечен полный переход на новые программы обучения в школах, колледжах и вузах страны.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать Концепцию развития государственногоуправления в целях повышения эффективности госаппарата.

«Мы должны четко понять, что мир, а вместе с ним и наше общество изменились. Прежние подходы, инструментарии, стремительно теряют эффективность. Необходимы реформы, новые решения старых проблем. Для повышения эффективности госаппарата, перезагрузки его взаимодействия с обществом поручаю Администрации Президента совместно с Правительством разработать Концепцию развития государственного управления. Это важнейший вопрос», - сказал Президент в ходе расширенного заседания Правительства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в следующем году планируется рассмотреть ее проект на заседании Правительства, а возможно и на заседании Национального совета.

Особое внимание было уделено Главой государства работе акимов областей. Касым-Жомарт Токаев высказался по ситуации с адресной социальной помощью и поручил акимам наказывать мошенников, занимающихся фикцией ради получения АСП. «Например, фиктивные разводы, увольнение с работы, занижение доходов путем переписывания имущества на других, забой скота и так далее. Недостаточно эффективная реализация дала виток роста иждивенческих настроений у части населения. Это наша серьезная недоработка», - сказал Глава государства в ходе расширенного заседания Правительства.

В связи с этим Президент поручил акимам организовать контроль над распределением АСП, жестко наказывать любые проявления мошенничества и коррупции.

Прокомментировал Касым-Жомарт Токаев и проблемный вопрос со строительством LRT в столице.

«Мнение специалистов, архитектурного сообщества, как я понимаю, не было учтено. По данным акимата, прогнозируемый поток составит 146 тысяч человек в сутки. В настоящее время по схожему маршруту из аэропорта до нового вокзала пассажиропоток составляет всего 2 тысяч человек, как вы собираетесь увеличить пассажиропоток в 70 раз? Мне не понятно. Есть риск, что неокупаемый проект повлечет постоянное получение субсидий и ляжет бременем на государство», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК поручил поставить точку в этом вопросе. «С учетом уже понесенных затрат и международных обязательств этот проект не может быть остановлен, но надо понимать последствия. Поручаю Правительству совместно с акиматом поставить точку в этом вопросе и внести конкретные предложения. Ответственные лица, предлагавшие этот проект, должны ответить на вопросы, я думаю, контролирующих органов. И по этому вопросу должны высказаться депутаты, как так получилось?» - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Коснулась критика Президента РК и последних событий, произошедших в Арыси. Касым-Жомарт Токаев поручил строго наказать виновных в ЧП в Арыси и объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву.

Одним из важных мессенджей данного заседания стало заявление Президента о том, что земля иностранцам продаваться не будет. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести аудит всех сельхозземель и оцифровать информационную систему земельного кадастра. «Еще один актуальный вопрос – эффективный вопрос земли. Проведенная Министерством сельского хозяйства инвентаризация сельхозземель выявила 16,5 млн гектаров неиспользованных площадей. Это только часть проблемы. Поручаю Правительству провести аудит всех сельхозземель, провести оцифровку информационной системы земельного кадастра. Земля – главный фактор производства. Без эффективности и прозрачности нам село не развить. Мы понимаем, что это сложная работа, здесь необходимо слаженное взаимодействие министерств - сельского хозяйства и цифрового развития», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Он также поручил нормативно и на практике усилить контроль за эффективным использованием сельхозземель. «Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Правительство, в частности Минсельхоз приступил к мониторингу рационального землепользования. Эту работу предстоит довести до логического завершения, в связи с завершением моратория на отдельные нормы земельного Кодекса в 2021 году. Речь идет о запрете, на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения, мы должны принять окончательное решение по этому вопросу. Надеюсь, по данному вопросу выскажутся депутаты Парламента, политические партии, общественность. Что касается иностранцев, то земля им продаваться не будет. Здесь должна быть полная ясность», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОВЕРИЯ

На неделе также стало известно о том, что в Казахстане создается ранее анонсируемый Национальный совет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан».

Чуть позже в Twitter Глава государства прокомментировал свое решение, что работа членов Нацсовета внесет вклад в модернизацию страны.

Планируется, что уже в августе состоится первое заседание Нацсовета. Уже известен и его состав.

«Состав совета очень сбалансирован. В состав Национального совета вошли практически представители всех основных общественно-политических групп страны - здесь и представители старой оппозиции, здесь представители нового протестного движения, здесь и гражданские активисты, здесь и известные правозащитники, которые долгие годы и долгое время занимаются защитой прав человека. Здесь и молодежные активисты, молодежные лидеры, представители регионов и конечно же наши ведущие казахстанские эксперты. Я думаю, что данный состав представляет основной спектр, основное общественное политическое поле нашей страны», - сообщил в ходе пресс-конференции советник Президента Ерлан Карин.

#ABAI175: эстафета продолжается

Поэтическую эстафету, посвященную 175-летию со дня рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева, поддержала Ассамблея народа Казахстана. Литературную эстафету приняли и продолжили этнокультурные объединения из всех регионов страны.

Среди всех участников самой популярной стала набравшая широкую известность в социальных сетях жительница города Тараз – Виктория Вячеславовна Трегубова, которая прочла произведение Абая «Өлең – сөздің патшасы».

Пресс-служба АНК разместила в социальных сетях видеоролик с ее участием, число просмотров превысило 65 тысяч, сделано около 1500 перепостов. Казахстанский поэт, лауреат государственной премии Тыныштыкбек Абдикакимов; поэт Исраил Сапарбай, заслуженный деятель Казахстана Сатыбалды Нарымбетов, Жангали Жузбаев; Ерлан Рыскали и другие поэты, писатели и представители СМИ, а также активные пользователи социальных сетей выразили благодарность Виктории за глубокое уважение и знание казахского языка и литературы.

Следом эстафету поддержал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделил большое внимание акции, посвященной 175-летию великого Абая, и поднял эту инициативу на общенациональный уровень. Он также прочитал отрывок из стихотворения Абая, который вы очень хорошо знаете. Я получил эстафету от советника Президента Ерлана Карина, народного артиста Казахстана Тунгышбая Жаманкулова и от павлодарских друзей Нуржана и Руслана, а также от одноклассника Айрата», - написал Берик Уали на своей странице в Facebook.

Берик Уали передал эстафету депутату Сената Мухтару Кул-Мухаммеду, вице-премьеру Гульшаре Абдыкаликовой и айтыскеру Ринату Зайытову.

Не остались в стороне и государственные служащие. Свое любимое произведение Абая уже прочел глава Администрации Президента РК глава Администрации Президента РК Крымбек Кушербаев и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Он опубликовал видео с отрывком из стихотворения Абая «Әсемпаз болма әрнеге» и передал эстафету известному акыну Асие Беркеновой и певцу Ернару Садырбаеву (Амре).

АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА

Начавшаяся в конце прошлой недели жара в регионах Казахстана продолжилась и на этой. В начале недели синоптики сообщили о том, что сильная жара будет в 9 регионах страны.В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, местами в Северо-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается сильная жара. В Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара.

Все эти дни жара не покидала и Нур-Султан. Из-за чего увеличилось количество вызовов скорой. «За последние дни жары количество вызовов увеличилось на 6% за одну неделю. Всего 21 человек обратился по данному случаю - 13 обмороков и 8 тепловых ударов», - сообщили в городской станции скорой медпомощи.

Жара стала и причиной многих трагедий на воде. Председатель КЧС В.Беккер отметил, что до конца июля устойчивая жаркая погода сохранится по всему Казахстану, и люди будут стремиться к водоемам. Поэтому призвал граждан соблюдать осторожность на воде и не оставлять детей без присмотра.

На этой неделе сразу в нескольких заповедниках из-за сильной жары вспыхнули пожары. К примеру, в Атырау ликвидировали последствия пожара на территории резервата «Ак Жайык».

Тушили пожар и в Баянаульском нацпарке. Примерная площадь возгорания составила 40 га.

Пожар произошел и на территории Наурзумского заповедника в Костанайской области. «На территории Наурзумского государственного природного заповедника произошло загорание сухой травы. Локализации и ликвидации нет. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ДЧС. — Директор заповедника на вертолёте совершил облёт места пожара, после чего установил предварительную площадь пожара около 1000 га».

Позже глава КЧС МВД РК Владимир Беккер сообщил о том, что из-за жары в южных областях степные пожары переходят на посевы. В ряде областей Казахстана назначен высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности. Председатель КЧС также отметил, что в настоящее время, в связи с жаркой погодой, причиной природных пожаров становится не только человеческий фактор, но также сухие грозы. Площади этих пожаров незначительные, но их количество возрастает.

По словам В.Беккера, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях назначен высокий класс пожарной опасности. А в Павлодарской области – с сегодняшнего дня определен самый высокий, чрезвычайный 5-й класс пожарной опасности. В Туркестанской и Жамбылской областях отмечено 9 случаев перехода степных пожаров на посевы сельскохозяйственных культур. Общая площадь сгоревших посевов составила 492 гектара. Председатель Комитета напомнил, что в период восковой спелости зерна сельхозтоваропроизводители обязаны проводить окопку периметра полей и создать минерализированные полосы шириной не менее 4 метров.

В.Беккер призвал граждан и хозяйствующие субъекты соблюдать правила пожарной безопасности с целью предотвращения возникновения природных пожаров.

УСПЕХ НА СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ И «ПАДЕНИЕ» КОСТАНАЙСКОГО БОКСЕРА

Для всех казахстанцев радостной стала новость о победе нашего соотечественника Адильхана Макина на «Славянском базаре». Казахстанец по итогам двух конкурсных дней лидировал с большим отрывом - он набрал 178 баллов. Победитель удостоен заветной награды «Лиры» и денежной премии в размере $20 тысяч.

Позже Адильхан Макин поделился впечатлениями от «Славянского базара». «Эту победу я посвящаю нашему народу, Казахстану. Будьте все счастливы и здоровы. В Год молодежи нужно работать усердно. Вперед. Всем спасибо большое», - сказал Адильхан Макин после встречи с министром культуры и спорта РК.

Он также поделился своими впечатлениями от международного конкурса. «Когда ты представляешь непросто свое имя, а страну, есть большая ответственность, волнение. Белорусская публика приятная, когда выходишь на сцену, сразу аплодирует. Конечно, ты заряжаешься на сцене. После этого хочется показать свои силы и творчество все лучше и лучше», - отметил певец.

Неделю омрачила новость о том, что молодой и успешный боксер из Казахстана, чемпион мира по боксу, уроженец Костанайской области Аслан Муканов подозревается в убийстве своего родственника. Позже в департаменте полиции Костанайской области озвучили некоторые подробности задержания подозреваемого боксера.

Как сообщил начальник отделения местной полицейской службы отдела полиции Костанайского района Серик Ракишев, убийство произошло 11 июля. «В дежурную часть поступило сообщение о том, что совершено тяжкое преступление - убийство. 31-летний мужчина в ходе ссоры нанёс смертельное ранение ножом 32-летнему родственнику. От полученных травм пострадавший скончался на месте, - сообщил С. Ракишев.- О случившемся сообщила супруга потерпевшего. При самом конфликте жена убитого, сестра подозреваемого, не присутствовала. Подозреваемый скрылся с места преступления».

Сразу же после получения сообщения оперативная группа выехала в поселок Алтын дала, где и было совершено преступление. Было установлено, что подозреваемый скрылся в направлении поселка Заречного через Тобол. Ему удалось пройти около 8 километров, переплыть Тобол. Задержали беглеца на полях крестьянского хозяйства «Садовод».

Такой была минувшая неделя глазами корреспондента МИА «Казинформ».