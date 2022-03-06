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    Заседание координационного совета по взаимодействию с НПО состоялось в столице

    6 Марта 2022, 22:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице провели заседание координационного совета по взаимодействию с НПО, приуроченное к Всемирному Дню неправительственных организаций. Участие в нем приняли представители гражданского сектора, в том числе НПО и общественных организаций, госорганов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    «Роль гражданского общества растет семимильными шагами, и сейчас грань между бизнесом и социальным сектором стирается. Ярким примером тому стало появления понятия социальное предпринимательство. В Казахстане уже были проведены и разработаны методологии вклада некоммерческих организаций в экономическое и социальное развитие нашей страны. Методология есть. Может быть тогда мы, как столица, попробуем первыми посчитать этот вклад. Мы ведь вносим вклад, создаем рабочие места, привлекаем социальные инвестиции и т.д. Давайте посчитаем и выведем доказательную базу, что действительно это вклад некоммерческих организаций», - отметила в своем выступлении исполнительный директор общественного фонда «Камеда» Махаббат Еспенова.

    По словам руководителя столичного управления внутренней политики Даурена Бабамуратова, прошедшее заседание координационного совета по взаимодействию с НПО – первое в текущем году.

    «В этом году в таком широком формате это первое заседание совета, поэтому решили встретиться, «сверить часы» по актуальным вопросам, обсудили насущные проблемы и, самое главное, пути их решения и развития. Ситуация стремительно меняется, все общественно-политические изменения не только регионального характера, но и международного формата влекут дополнительную трансформацию деятельности НПО. Потому что сегодня НПО - это ведущий орган, посредством которого осуществляется тесное взаимодействие общества и власти, а задача госоргана – регулировать, там, где нужно, помогать и давать дополнительные возможности», - прокомментировал Даурен Бабамуратов.

    В заседании также приняли участие многодетные матери. Они поблагодарили за содействие в создании НПО, что позволяет решать вопросы многодетных семей при активном участии гражданского сектора.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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