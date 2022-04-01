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    Заседание Комиссии по правам человека состоялось в Нур-Султане

    1 Апреля 2022, 15:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 марта 2022 года под председательством Игоря Рогова состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное актуальным вопросам соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    С докладом выступили заместитель министра внутренних дел РК Кайрат Сунтаев и заместитель Генерального Прокурора РК Ерлик Кененбаев.

    В работе Комиссии приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Республики Казахстан, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, организаций образования, науки и культуры, общественности и СМИ.

    На заседании Комиссии обсуждались актуальные вопросы соблюдения и обеспечения прав граждан и иных лиц в ходе деятельности правоохранительных органов, гарантированных Конституцией и Законами РК, Международным пактом ООН о гражданских и политических правах, Конвенцией против пыток и другими международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

    В своем выступлении председатель Комиссии Игорь Рогов отметил важность соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных и специальных органов, особенно на начальных стадиях уголовного процесса. При этом он особо акцентировал свое внимание на качественную подготовку и переподготовку кадров для правоохранительных органов Республики Казахстан.

    Именно образованные кадры с высоким уровнем правовой культуры способны обеспечить соблюдение прав граждан и иных лиц на любых стадиях уголовного процесса.

    В ходе обсуждения члены Комиссии особое внимание уделяли вопросам профилактики и предотвращения пыток на начальных стадиях уголовного процесса, а также в закрытых учреждениях с учетом установок Главы государства, озвученных им в своем Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

    Рекомендовано принять конкретные меры по имплементации норм Стамбульского протокола ООН по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в национальное законодательство и правоприменительную практику Республики Казахстан.

    Кроме этого, ряд экспертов отметили важность дальнейшего совершенствования национального законодательства в правоохранительной сфере и приведения его в соответствие со стандартами стран ОЭСР.

    На заседании члены Комиссии отметили важность подготовки и переподготовки высококвалифицированных и конкурентноспособных кадров для правоохранительных и специальных органов страны.

    В ходе заседания также обсуждены актуальные вопросы проведения обучающих семинаров-тренингов на тему: «Национальные и международные механизмы защиты прав человека в Казахстане» для государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и правозащитных НПО, широкой общественности.

    Рекомендации Комиссии, выработанные на ее заседании, будут доведены до сведения Главы государства, Парламента и Правительства Республики Казахстан.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Права человека Генпрокуратура МВД РК
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