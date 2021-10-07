Заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК состоялось в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное деятельности Министерства здравоохранения по обеспечению конституционных прав на охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Темы были выбраны правильные, потому что это - наиболее актуальные сегодня проблемы. В прессе, социальных сетях, в обычных разговорах чаще можно услышать о том, что те или иные действия, предпринимаемые со стороны органов здравоохранения, вызывают сомнения – в конституционности, правомерности, нарушают чьи-то права, достаточно эффективно ли работает наша медицина или наоборот, не слишком ли она работает интенсивно. В обсуждении участвует человек, от которого многое зависит и который по мере определяет те меры, направленные на защиту здоровья населения, безопасности страны - министр здравоохранения Алексей Цой», - рассказал председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов.

Члены Комиссии особое внимание уделили вопросам соблюдения и обеспечения конституционных прав граждан и иных лиц на охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи, особенно в ходе профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

В работе заседания Комиссии также были обсуждены актуальные вопросы соблюдения конституционных прав граждан, гарантированных Конституцией, Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения, Международным пактом ООН об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцией о правах ребенка, ратифицированных Казахстаном.

«Комиссия - это не орган, который предпринимает какие-то силовые действия. Наша сила - если, конечно, мы проявим себя соответствующим образом - в том, насколько будут научно обоснованные наши предложения, насколько они будут соответствовать юридической системе. Я вижу задачу нашей комиссии в том, чтобы язык права стал главным языком наших государственных правоохранительных и других структур», - подчеркнул Игорь Рогов.

В ходе заседания эксперты отметили необходимость оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией на уровне первичной медико-санитарной помощи с усилением работы всех мобильных бригад, call-центров, консультативных групп с участием профильных специалистов.

Также на заседании был обсужден вопрос касательно полной вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Члены Комиссии отметили важность обеспечения проведения профилактических мероприятий среди социально уязвимых групп населения по всем видам социально значимых заболеваний.

Как отметил Игорь Рогов, выработанные рекомендации по итогам Комиссии будут доведены до сведения Главы государства, Парламента и Правительства Казахстана.