Заседание коллегии Министерства обороны РК состоится 19 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании в Министерстве обороны РК определены сроки подведения итогов года в Вооруженных силах и рассмотрены основные вопросы жизнедеятельности армии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил, на предстоящей неделе должны быть подведены итоги во всех органах военного управления, в том числе на коллегии Министерства обороны.

Поручено определить лучших военнослужащих в видах Вооруженных сил. В этом году в рамках профессионального конкурса «Әскер тарланы» будут награждены лучшие в 24 номинациях: командир боевой машины, механик-водитель, наводчик-оператор, разведчик, связист, сапер, артиллерист, фельдшер, летчик, специалист ПВО, РХБЗ и другие.

Конкурс «Әскер тарланы» впервые состоялся в 2019 году. Его цель – мотивация к повышению профессионального уровня всех категорий военнослужащих.

В связи с наступлением зимы даны указания усилить меры по обеспечению безопасности воинской службы. Это касается поддержания необходимой температуры в казармах, жилых домах и служебных помещениях, недопущения переохлаждения военнослужащих в ходе несения службы, полного обеспечения их зимним вещевым имуществом, безаварийной эксплуатации военной техники и личного автотранспорта, соблюдения правил противопожарной безопасности.

Кроме того, поставлена задача во всех гарнизонах быть в готовности при чрезвычайных ситуациях природного характера применить имеющуюся в частях специальную и эвакуационную технику.

В рамках дальнейшего развития Вооруженных сил поднят вопрос совершенствования структуры подразделений беспилотных летательных аппаратов. В казахстанской армии активно применяются как разведывательные, так и ударные БПЛА. Об эффективном развитии их применения свидетельствуют задействование беспилотников практически на всех учениях, использование БПЛА в ходе несения службы на блокпостах в период чрезвычайного положения, а также успехи казахстанских расчетов беспилотных летательных аппаратов на Армейских международных играх.

Отдельно поставлена задача проработать вопрос о расширении участия казахстанского миротворческого контингента в операциях по поддержанию мира. Необходимо сделать акцент на подразделениях, выполняющих большой объем специальных практических задач. Это будет важным фактором повышения международного авторитета страны, а также даст военнослужащим необходимый опыт, который можно будет применять в ходе подготовки войск.

В решении социальных вопросов военнослужащих была отмечена эффективная работа колл-центра Министерства обороны, обработавшего с начала года более 1200 звонков. При этом, как показал анализ, более трети всех вопросов касается обеспечения жильем, которые могли быть рассмотрены и решены на местах. В этой связи главнокомандующим даны поручения повысить качество разъяснительной, социальной и правовой работы в гарнизонах.