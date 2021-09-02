Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Заседание коллегии МЧС Казахстана, Беларуси и России состоялось в Караганде

    2 Сентября 2021, 14:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В городе Караганде проведено восьмое заседание совместной коллегии МЧС Казахстана, Беларуси и России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Основными задачами заседания является обеспечения координации и эффективного сотрудничества в вопросах реализации нормативных правовых актов и решений органов государственной власти трех стран по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

    В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский, первый заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Александр Чуприян , министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин. Также делегации МЧС Беларуси, России и Казахстана.

    В ходе заседания представители ведомств обсудили вопросы взаимодействия между учреждениями образования Беларуси, Казахстана и России, также об организации и осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Евразийского экономического союза в области пожарной безопасности. Кроме того, речь шла об обеспечении безопасности в период проведения международных спортивных мероприятий, а также мероприятий, имеющих важное общественно-политическое значение. Также был рассмотрен ряд вопросов о проведении девятого заседания совместной коллегии МЧС Казахстана, Беларуси и России.

    Совместное заседание коллегия трех стран способствует развитию взаимодействия, обмену опытом между ведомствами, укреплению нормативной правовой базы и повышению уровня подготовки кадров.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Карагандинская область Беларусь Россия МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    150 тонн воды сбросили на горящий камыш в Акмолинской области
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков