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    Заседание Клуба друзей Казахстана прошло в Улан-Баторе

    1 Декабря 2021, 22:04

    УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ – Посольством Республики Казахстан в Монголии проведено очередное заседание Клуба друзей Казахстана, посвященное Дню Первого Президента и 30-летию Независимости Республики Казахстан. В заседании приняли участие видные общественные деятели и политики, представители научной интеллигенции и казахской диаспоры, эксперты, писатели и известные личности Монголии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    Целью Клуба друзей Казахстана является объединение инициативных людей из числа граждан Монголии, относящихся с интересом к Казахстану, и донесение до монгольской общественности достоверной информации о современном Казахстане, а также организация совместных мероприятий для укрепления двусторонних отношений между кочевыми народами.

    Открывая заседание, Посол Казахстана Жалгас Адилбаев отметил о последних событиях из жизни современного Казахстана и обозначил основные успехи наши страны за 30 лет Независимости: экономический прогресс, общественное развитие, роль в международной архитектуре безопасности.

    Наряду с этим, казахстанский дипломат проинформировал членов Клуба о проводимых в настоящее время экономических и политических реформах, направленных на обеспечение устойчивого развития страны и благополучия наших граждан. Также, вкратце рассказал о ходе реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

    Ж. Адилбаев отметил, что с учетом высокого уровня доверия и уважения между Казахстаном и Монголией назрела необходимость консолидировать усилия для продвижения взаимных интересов и наращивания диалога между обществами во благо укрепления двусторонних отношений. Таким образом, Клуб друзей может послужить «золотым мостом», укрепляя сотрудничество между народами Казахстана и Монголии посредством научных, культурных, литературных и прочих проектов.

    Кроме того, на мероприятии выступил с речью III Президент Монголии Намбар Энхбаяр и отметил, что Казахстан добился динамичного развития экономики, процветания страны и признания в мировой сообществе благодаря дальновидной политике Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Н. Энхбаяр добавил, что нынешний Президент страны К. Токаев последовательно продолжает выбранный предшественником курс, а также обеспечивает преемственность и проводит системные реформы для продвижения Казахстана в мировую экономику.

    Монгольский политик согласился о необходимости развивать торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Монголии посредством реализации крупных проектов в области транспорта, логистики и горнорудной промышленности.

    В ходе заседании также была организована фото и книжная выставка, посвященная к 30-летию Независимости Казахстана и раскрывающая динамичные преобразования нашей республики, ее исторический путь развития как суверенное государство, портреты казахстанских выдающихся личности, а также успехи на международной арене.

    По итогам мероприятия состоялся обмен мнениями о перспективах работы Клуба, о возможных совместных проектах в виде организации творческих вечеров, выставок, семинаров. Участники Клуба выразили единогласную позицию о проведении встреч Клуба друзей Казахстана на регулярной основе, а также подтвердили готовность к работе во благо дружеских казахстанско-монгольских отношений.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Монголия 30 лет Независимости Сотрудничество
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