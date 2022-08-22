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    Заседание глав правительств стран ЕАЭС пройдет в Кыргызстане 25 - 26 августа

    22 Августа 2022, 12:58

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В городе Чолпон-Ате 25 - 26 августа 2022 года состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы Кабинета министров Кыргызстана, под председательством кыргызской стороны в мероприятии планируется участие глав правительств стран Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей, председателя коллегии Евразийской экономической комиссии, а также глав правительств приглашенных государств.

    В ходе встречи участники обсудят вопросы формирования общего рынка газа интеграционного объединения, финансирования промышленной кооперации, регулирования алкогольного рынка, учреждения Евразийской перестраховочной компании. Кроме того, ожидается ряд двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне.

    Ранее сообщалось, в эти же дни в культурном центре «Рух Ордо» города Чолпон-Аты впервые пройдет Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, приуроченный к заседанию ЕМПС, в котором примут участие более 200 делегатов из стран-участниц встречи.

    Форум, где встретятся молодые предприниматели, государственные служащие, представители креативной молодежи и начинающие дипломаты из государств-членов ЕАЭС и СНГ, направлен на расширение процессов взаимодействия молодежи стран-участниц, создание новых возможностей для реализации инициатив, общественной и профессиональной самореализации представителей молодого поколения.


    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан ЕАЭС Сотрудничество
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