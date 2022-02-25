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    Заседание Евразийского межправсовета в расширенном составе проходит в Нур-Султане

    25 Февраля 2022, 11:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе начало работу в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) проходит в Нур-Султане с 24 по 25 февраля.

    Отмечается, что Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов откроет заседание в качестве главы Правительства принимающего государства.

    В мероприятии принимают участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. Также планируется участие государств-членов наблюдателей при ЕАЭС - Молдовы, Узбекистана и Кубы.

    Заседание ЕМПС организовано в узком и расширенном составах. В его повестку включены вопросы о макроэкономической ситуации в государствах – членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, о совместном проекте по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции, о ходе реализации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.

    Напомним, 24 февраля Евразийский межправительственный совет принял распоряжение о поддержке реализации совместного проекта стран Евразийского экономического союза по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок «Евразийский агроэкспресс».

    Проект нацелен на увеличение объемов взаимных поставок и экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также его диверсификацию.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Астана Экономика ЕАЭС Международная деятельность РК Алихан Смаилов
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