Заседание Евразийского межправительственного совета состоится в Москве 4 декабря

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – На предстоящем Евразийском межправительственном совете будут обсуждены вопросы подготовки Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года. Об этом сообщила помощник Председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина сегодня в ходе брифинга, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ»

Она отметила, что Евразийский межправсовет по приглашению российской стороны планируется провести очно в Москве 4 декабря.

«В повестке межправсовета – вопросы Стратегии до 2025 года, утверждение перечней изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах, а также обеспечение функционирования единого рынка услуг в сфере строительства», - сказала И. Малкина.

Представитель ЕЭК также добавила, что заседание Высшего Евразийского экономического совета (прим., на уровне глав государств) запланировано на конец этого года. Формат и точная дате его проведения обсуждается сторонами.

Также И.Малкина рассказала о проводимой работе ЕЭК по вопросам возобновления пассажирского сообщения между странами. С ее слов, Комиссией подготовлен проект Рекомендаций по определению подходов к возобновлению железнодорожного сообщения между государствами-членами ЕАЭС. Они учитывают международный опыт и уже прошли общественное обсуждение на Правовом портале.

«Мы надеемся, что до конца текущего года Коллегия Комиссии их утвердит, и страны Союза смогут их использовать. Планируется, что до конца года Совет Комиссии рассмотрит перечень взаимно признаваемых условий и документов для перемещения граждан внутри Союза. В комплексе эти меры, по нашему мнению, будут способствовать возобновлению транспортного сообщения. Вместе с тем, любые решения будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в странах», - заключила помощник Председателя Коллегии ЕЭК.



