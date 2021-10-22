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    14:31, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Заседание депутатской группы «Өңір» прошло в Сенате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Сенате прошло заседание депутатской группы «Өңір» в обновленном составе. Одним из основных направлений депутатской группы является разработка предложений по развитию регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Открывая встречу, Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что Президент страны уделяет вопросам регионального развития приоритетное внимание и в этой связи перед депутатами стоят важные задачи.

    «Глава государства уделяет особое внимание вопросам совершенствования региональной политики, раскрытия потенциала регионов и укрепления их конкурентоспособности. Недавно Президент страны утвердил перечень Национальных проектов и поставил конкретные задачи перед Правительством. Один из нацпроектов называется «Сильные регионы – драйвер развития страны». В этой связи депутатская группа в рамках своих полномочий может осуществлять контроль за ходом реализации поручений Президента страны. Думаю, что депутаты также воспользуются возможностью выработки законодательных предложений в этой сфере», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Председатель Палаты подробно остановился на важных темах региональной повестки, поднятых Президентом страны в нынешнем Послании. В частности, он поднял вопрос оптимизации механизмов оценки работы акимов всех уровней. Маулен Ашимбаев отметил, что, учитывая большой опыт работы сенаторов на местах, депутаты могут внести свой вклад в укрепление взаимодействия граждан и представителей власти.

    В ходе заседания также было обращено внимание и на вопросы снижения дисбаланса в социально-экономическом развитии регионов, повышения их финансовой самостоятельности и модернизации инфраструктуры, урбанизации и развития сел, которые также были озвучены в Послании Президента.

    Участники заседания отмечали, что региональная повестка является одним из ключевых направлений работы Сената. Именно поэтому сенаторы активно поднимают и обсуждают вопросы, касающиеся развития регионов. Маулен Ашимбаев заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.

    «До конца года мы проведем Парламентские слушания по актуальным проблемам и перспективам развития сельского хозяйства. В первом квартале следующего года планируется проведение Правительственного часа по вопросам совершенствования межбюджетных отношений. На нем будут рассмотрены вопросы снижения неравенства в социально-экономическом развитии регионов. Надеемся, что модернизация деятельности депутатской группы придаст новый импульс обсуждению данных проблем и выработке конструктивных предложений в законодательной сфере», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Также в ходе заседания депутатской группы «Өңір» сенаторы подняли актуальные вопросы регионального развития. В частности, ими были затронуты проблемы обеспечения сельских населенных пунктов чистой питьевой водой и их инфраструктурного развития, переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы страны и другие вопросы.

    Теги:
    Сенат Маулен Ашимбаев Официально Парламент Главная
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