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    Заседание Бюро Политсовета Nur Otan состоится 28 августа

    24 Августа 2020, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» переносится на пятницу, 28 августа. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек в Twitter, передает МИА «Казинформ».

    «Елбасы, Председатель партии Н.А.Назарбаев в рамках обсуждения Предвыборной программы поручил члену Бюро, Премьер-министру А.У.Мамину усилить меры по социальному обеспечению, повышению качества здравоохранения, созданию рабочих мест и стимулированию доходов населения», - сообщил Бауыржан Байбек.

    Отдельно должны быть предложены конкретные механизмы поддержки молодежи в регионах.

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    Нур Отан Общество
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