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Заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» состоялось в Нур-Султане
5 Марта 2020 16:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» под председательством Елбасы прошло в столице. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай на странице в Тwitter, передает МИА «Казинформ».
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«В столице состоялось заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» под председательством Елбасы. Члены Бюро обсудили повестку заседания Политического совета партии, которое состоится 18 марта», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Нур Отан, Первый Президент - Елбасы,
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