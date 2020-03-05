Заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» состоялось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» под председательством Елбасы прошло в столице. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай на странице в Тwitter, передает МИА «Казинформ».

«В столице состоялось заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» под председательством Елбасы. Члены Бюро обсудили повестку заседания Политического совета партии, которое состоится 18 марта», - говорится в сообщении.