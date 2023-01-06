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    Заседание апелляционного суда перенесли из-за болезни Елжана Биртанова

    6 Января 2023, 16:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Рассмотрение ходатайства об отводе судебной коллегии в апелляционном суде по делу экс-министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева повторно перенесено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Елжан Амантаевич по-прежнему болеет. Ему продлили больничный до понедельника. Поэтому, уважаемый суд, просим отложить рассмотрение наших жалоб», - выступил в суде адвокат Серик Сагалиев.

    Заслушав, суд предложил рассмотреть ходатайство без присутствия Елжана Биртанова, однако сторона защиты повторно попросила перенести заседание.

    Суд удовлетворил ходатайство и отложил рассмотрение жалоб на 10 января 2023 года.

    Ранее суд признал виновными Елжана Биртанова и Олжаса Абишева в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 частью четвертой пунктом третьим УК РК (злоупотребление должностными полномочиями). Е. Биртанову было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, О. Абишеву – наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года с установлением пробационного контроля, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    Также суд частично удовлетворил гражданский иск Министерства здравоохранения РК и постановил взыскать с Елжана Биртанова и Олжаса Абишева солидарно в пользу Минздрава материальный ущерб в размере 1 млрд 350 млн 123 тысяч 129 тенге.

    После оглашения приговора Елжан Биртанов заявлял о планах обжаловать решение суда. Апелляцию по делу экс-министра здравоохранения РК ранее переносили несколько раз, в том числе из-за отсутствия одного из судей и Елжана Биртанова по состоянию здоровья.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минздрав РК Судебный процесс
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