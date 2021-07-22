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    Засчитывать авансы в счет уплаты ввозных таможенных пошлин будут в ЕАЭС

    22 Июля 2021, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 августа 2021 года вступает в силу Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, который был подписан главами государств ЕАЭС в октябре 2019 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

    В соответствии с протоколом устанавливается возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.

    Ранее использовать для их уплаты денежные средства, внесенные участником внешнеэкономической деятельности в виде авансового платежа, было невозможно. Это приводило к необходимости оформления плательщиками нескольких платежных поручений для уплаты каждого вида пошлин.

    Использование нового подхода позволит списывать с авансовых платежей все виды таможенных и иных платежей.

    Эти изменения позволят минимизировать финансовые и временны́е затраты участников внешнеэкономической деятельности и в целом упростят администрирование таможенными органами поступающих денежных средств.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика ЕАЭС
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