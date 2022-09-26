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    Защиту прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете совершенствуют в ЕАЭС

    26 Сентября 2022, 21:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бакытжан Сагинтаев рассказал на пленарном заседании X Международного форума «Антиконтрофакт-2022» о том, какую работу ведет Евразийская экономическая комиссия по выработке согласованных подходов по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    Бакытжан Сагинтаев отметил, что соответствующий проект соглашения уже разработан Комиссией, документ основан на анализе международного опыта в этой сфере.

    По его словам, проект соглашения предусматривает введение механизма блокировки нелегального контента в судебном и досудебном порядке, вовлечение в процесс пресечения нарушений прав интеллектуальной собственности информационных посредников, а также установление в национальном законодательстве стран Союза ответственности за отказ в принятии мер по ограничению доступа к нелегальному контенту.

    «При формировании подходов по защите в сети Интернет необходимо исходить из учета интересов всех заинтересованных лиц во избежание создания необоснованных барьеров в предпринимательской деятельности для правообладателей, владельцев Интернет-ресурсов и информационных посредников, – подчеркнул министр ЕЭК.

    По мнению Комиссии, снижение объема нарушений прав интеллектуальной собственности в сети Интернет позитивно отразится на развитии творческого, инвестиционного и экономического потенциала стран евразийской «пятерки».


    Фото: eec.eaeunion.org

    Автор:

    Ринат Дусумов

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