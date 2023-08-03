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    Защиту прав ищущих убежище в Казахстане лиц обсудили ООН и Генпрокуратура

    3 Августа 2023, 19:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча начальника Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Суиндикова Н.М. с главой Национального представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Казахстане Биляловой И.Ж., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа страны.

    В ходе беседы обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества, в т.ч. по вопросам совершенствования национального законодательства.

    Билялова И.Ж. отметила важность постоянного взаимодействия между главным надзорным органом и УВКБ ООН в вопросах обеспечения защиты прав и интересов беженцев, а также лиц, ищущих убежище в Казахстане.

    В свою очередь, Суиндиков Н.М. рассказал о правозащитном потенциале органов прокуратуры, подтвердил готовность к укреплению сотрудничества.

    По итогам встречи стороны договорились о продолжении диалога в заданном направлении.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ООН Генпрокуратура мигранты
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