Защиту прав ищущих убежище в Казахстане лиц обсудили ООН и Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча начальника Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Суиндикова Н.М. с главой Национального представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Казахстане Биляловой И.Ж., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа страны.

В ходе беседы обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества, в т.ч. по вопросам совершенствования национального законодательства.

Билялова И.Ж. отметила важность постоянного взаимодействия между главным надзорным органом и УВКБ ООН в вопросах обеспечения защиты прав и интересов беженцев, а также лиц, ищущих убежище в Казахстане.

В свою очередь, Суиндиков Н.М. рассказал о правозащитном потенциале органов прокуратуры, подтвердил готовность к укреплению сотрудничества.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении диалога в заданном направлении.