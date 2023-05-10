Защитные шлемы и светоотражающие знаки обяжут носить электросамокатчиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие новеллы предусмотрены в законодательстве по регулированию движения малых технических средств передвижения, рассказал министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Случаи ДТП с участием водителей мопедов участились, есть большой рост особенно в Алматы. Это требует правового регулирования и по самокатчикам тоже. На сегодня это первый такой шаг, когда мы хотим внести законодательные нормы, которые будут регулировать эти правоотношения», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте РК.

По словам министра, до сегодняшнего дня мер по ограничению и регулированию этих правоотношений не было.

«Поэтому сегодня рассматривается законопроект по инициативе наших депутатов. Министерство внутренних дел приняло активное участие, потому что мы сегодня правоприменители, мы видим какова сегодня ситуация. Была предоставлена соответствующая информация, был проведен анализ», - пояснил Марат Ахметжанов.

Глава МВД добавил, что в законопроекте также будут прописаны правила движения для моносамокатов и моноколеса.

«Мопеды, самокаты и моноколеса, мы их в законопроекте называем малые технические средства, раньше вообще нигде не были предусмотрены. Мы их вносим в ранг передвижных устройств и велосипедистов. Самокатчик, велосипедист должны иметь защитный шлем на голове, а в вечернее время они должны носить светоотражающие знаки. В случае невыполнения этих правил - будет предусмотрена административная ответственность. Сегодня даже на передвижение мопедистов по тротуару нет запрета, поэтому мы вносим ограничения, если он будет передвигаться по тротуару – будет предусмотрена административная ответственность», - уточнил Марат Ахметжанов.

Министр сообщил, что сегодня по Астане компании предоставляют в аренду 11 300 электросамокатов, у частных лиц - 15 тысяч.

«Они заполняют наше пространство. Законопроект, прежде всего, направлен на обеспечение безопасности пешеходов и самих лиц, которые управляют этими передвижными средствами», - подчеркнул Марат Ахметжанов.

Напомним, сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения».

Ранее сообщалось, что предлагается разрешить водителям электросамокатов и мопедов передвигаться по правой стороне движения, а законное право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами.



