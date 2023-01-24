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    Защитные дамбы и арыки – как готовятся к паводкам в СКО

    24 Января 2023, 16:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров отчитался на заседании Правительства о подготовке местных исполнительных органов к паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    А. Сапаров проинформировал, что в регионе продолжается реализация трехлетней дорожной карты по устранению паводковых угроз. В работе находятся пять из девяти мероприятий карты.

    «Аварийный мост через реку Есиль находится на балансе АО «Казавтожол». Для разработки проекта областной филиал направил бюджетную заявку в Министерство индустрии и инфраструктурного развития. При выделении средств начнется проектирование в нынешнем году», - прокомментировал А. Сапаров.

    В микрорайоне райцентра Бесколь Кызылжарского района, где необходимо провести устройство ливневых стоков и арычной системы, в прошлом году установили 27 водопропускных труб и обустроили 4,5 км стоков и арыков.

    Для защиты от паводковых вод сел Тепличное и Прибрежное планируют построить дамбу. Проект уже разработали, в феврале направят на экспертизу.

    Продолжается ремонт дамбы по улице Б. Ущева в областном центре и реконструкция участка автодороги республиканского значения «Обход города Петропавловска».

    «По данным «Казгидромета», в области количество выпавших осадков в пределах многолетних значений. На контроле – 85 населенных пунктов, подверженных паводкам, в том числе восемь сел, которые находятся в зоне возможного подтопления. Утвержден областной резерв на один миллиард тенге. Продолжается вывоз снега из населенных пунктов. Вопрос прохождения паводка – на постоянном контроле», - заверил А. Сапаров.

    На заседании Правительства РК 24-го января министр по ЧС Юрий Ильин назвал Северо-Казахстанскую область в числе регионов с высоким риском развития паводков.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Правительство РК Северо-Казахстанская область Акимат Паводок Регионы МЧС Петропавловск
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