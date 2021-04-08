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    Защитить животных от туристской деятельности призвал сенатор

    8 Апреля 2021, 10:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Ахылбек Куришбаев призывает защитить казахстанских животных от туристской деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приоритетные туристические территории могут находиться в пределах национальных парков. Главной задачей особо охраняемых территорий, созданных в своё время по поручению Елбасы, является сохранение естественной природы и биоразнообразия как наследие нашему будущему поколению», - сказал Ахылбек Куришбаев на пленарном заседании Сената.

    По его словам, в Казахстане обитают 40 видов диких животных, 57 видов птиц, занесенных в Красную книгу.

    «Аридизация климата, болезни, антропогенные вмешательства оказывают негативное влияние на их популяцию. Например, в 70-е годы у нас было около 1 млн 300 тыс голов сайгаков, а сейчас их осталось всего 334 тыс. Причём надо иметь в виду, что 90% мировой популяции сайгаков обитают именно на казахстанской земле. У нас осталось всего 4255 куланов, 14650 джейранов, 18460 архаров и 914 тугайских оленей. Дело в том, что многие виды диких животных (сайгаки, куланы, джейраны и т.д.) относятся к мигрирующим видам. Поэтому, очень важно, чтобы туристическая деятельность, а это излишний шум, загазованность, вибрация, изменение природных ландшафтов в результате строительства и прочее не создавали беспокойства и стресс для животного мира», - отметил депутат.

    В качестве примера он привел тот факт, что при строительстве железных дорог, автомагистралей на отдельных участках, где проходят пути миграции диких животных необходимо было строить так называемые экодуки - специальные мосты (эстакады) или подземные переходы, приближенные к естественным условиям.

    «Но к сожалению, нигде этого не было сделано, что оказывает негативное влияние на экосистему животного мира. Поэтому предлагаю, разработать специальный подзаконный акт по особенностям организации туристической деятельности в особо охраняемых территориях с участием ученых и специалистов-экологов», - заключил А. Куришбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Туризм Экология Сенат
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