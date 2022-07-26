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    Защитить сахарные заводы от зарубежного демпинга намерены в РК

    26 Июля 2022, 12:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан последние несколько лет основной объем сахара импортирует из Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день заводы в сезон, когда уже перестают потреблять в качестве сырья отечественную свеклу, начинают искать сахарный сырец, это биржевой товар, работают по спотовым ценам, выхватывают контракты и при этом есть риск, когда демпингуется, то есть поступает более дешевый сахар из соседних стран. Это не дает дышать нашим заводам, они вынуждены останавливаться в такие моменты», - сказал Бахыт Султанов.

    Министр пояснил, что в последние несколько лет из потребляемых 560-570 тыс. тонн сахара, Казахстан около 370-400 тыс. тонн импортирует из Российской Федерации, поскольку там цена дешевле.

    «В России есть более лучшие возможности для производство, и, соответственно, ценообразование. Поэтому нам необходимо обеспечить в первую очередь сырьем заводы. С другой стороны, надо эти заводы обеспечить гарантированным сбытом для того, чтобы не было таких демпингов. Поэтому мы рассматриваем на площадке ЕАЭС и проводим у себя соответствующие расчеты для того, чтобы вводить инструменты минимального уровня контроля цен, которые будут позволять нашим заводам гарантированно выпускать на внутренний рынок необходимые объемы продуктов и без страха, чтобы не произошел демпинг со стороны других стран», - пояснил Бахыт Султанов.

    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

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