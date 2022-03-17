Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Защитить права работников урановой отрасли просит сенатор

    17 Марта 2022, 11:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Мурат Бактиярулы в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны поднял вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство о недрах и недропользовании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат сообщил, что основанием для этого запроса послужило обращение около 2000 работников урановой промышленности, работающих в Шиелийском районе Кызылординской области.

    Было отмечено, что в ходе применения норм Кодекса, вступившего в силу в 2018 году, был выявлен пробел в таком вопросе, как продление срока действия договоров, заключенных до введения в действие настоящего Кодекса. Такая ситуация создает угрозу простоя производства на урановых рудниках. А это, в свою очередь, может привести к безработице, росту социальной напряженности в регионах, прекращению налоговых и других отчислений и платежей в бюджет, а также средств, ежегодно перечисляемых на социальное развитие региона.

    «В целях продления срока эксплуатации вышеперечисленных урановых рудников, обеспечивающих определенную социально-экономическую стабильность в регионах, необходимо внести изменения и дополнения в действующий Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», которые позволят продлить сроки действия договоров. В связи с этим, Уважаемый Алихан Асханович, просим Вас рассмотреть вопрос законодательного урегулирования ситуации и приложить все усилия для сохранения рабочих мест рядовых работников региона», - подчеркнул Мурат Бактиярулы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
    Спрос на горнолыжные курорты растет в Казахстане
    Чем недовольны потребители – анализ жалоб представил Серик Жумангарин
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО