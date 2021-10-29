Защита персональных данных: о жалобах граждан рассказали в МЦРИАП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сервис защиты персональных данных внедряется в Казахстане. О том, что дает данный инструмент, пояснил председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нашим министерством внедряется сервис защиты персональных данных. Это услуга будет позволять предотвращать несанкционированный доступ к персональным данным, разрешать или отклонять доступ третьих лиц к персональным данным граждан, просмотр гражданам всех запросов в отношении их персональных данных через кабинет на eGov. Не секрет, что в нашем законодательстве предусмотрен порядок, когда государственные органы без согласия гражданина имеют право доступа к персональным данным. Для транспарентности всего процесса нужно так, чтобы государство, если получает доступ без согласия, при этом хотя бы информировало гражданина о том, что этот доступ был получен и для чего это сделано», - сказал во время конференции «Cyber and digital security - Безопасность интернета. Защита персональных данных», прошедшей в Нур-Султане, Руслан Абдикаликов.

По словам председателя Комитета, сейчас ведомство получает множество жалоб от граждан в части того, что они требуют убрать их персональные данные из всех государственных баз данных. Однако, как пояснил Руслан Абдикаликов, государство не может сделать так. Также он отметил, что на сегодня в каждой организации определено ответственное лицо по защите персональных данных.

«Нами были на законодательном уровне усилены меры по защите персональных данных. Расширены и конкретизированы меры обязательных для применения операторами персональных данных - это назначение ответственного лица по защите персональных данных; определение и утверждение перечня лиц, осуществляющих сборы и обработки персональных данных; соблюдение других технических требований», - проинформировал спикер.