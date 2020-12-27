Защита от COVID-19: в Британии начинают испытания терапии антителами

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Великобритании начаты первые в мире клинические испытания нового способа защиты организма от коронавируса при помощи антител. В них принимают участие десять человек, которые находились в тесном контакте с заболевшими COVID-19 в течение последних восьми дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Ученые надеются, что такая терапия может экстренно защитить людей, подверженных риску осложнений при Covid-19, которые не успели сделать обычную прививку от коронавируса - или же вакцинация им противопоказана.