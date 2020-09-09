Защита обжаловала приговор Михаилу Ефремову

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ – Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет за гибель человека в ДТП. Об этом ТАСС сообщил адвокат Эльман Пашаев, передает МИА «Казинформ».

«Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», - сказал он.

Ранее Пашаев заявил, что приговор будет обжалован.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

Напомним, 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada. В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший в результате ДТП водитель позже от полученных травм скончался в больнице.

Позже выяснилось, что Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, находился в том числе под воздействием наркотических средств.