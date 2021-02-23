Защита бизнеса и инвестиций – один из приоритетов Агентства по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Защита бизнеса и инвестиций – один из приоритетов Агентства по противодействию коррупции. На сегодняшний день защита прав и законных интересов предпринимателей является ключевым приоритетом страновой повестки дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство.

Как отмечал Глава государства в своем ежегодном Послании – малый и средний бизнес переживает сложные времена в условиях пандемии и как никогда нуждается в поддержке. В этом ключе, незаконное вмешательство в бизнес, воспрепятствование его деятельности должно рассматриваться как «тягчайшее преступление против государства».

Успешное противодействие коррупции в предпринимательской сфере обеспечит экономический рост, повысит инвестиционную привлекательность и благополучие населения.

В данном направлении Агентством по противодействию коррупции реализуется проект «Protecting business and investments» (далее – PBI), целью которого является укрепление благоприятного инвестиционного климата, повышение доверия бизнеса и инвесторов к государственным органам путем антикоррупционного сопровождения всех процессов, с которыми сталкиваются предприниматели.

На площадке Агентства руководитель проектного офиса О. Савеленко отчитался об итогах реализации проекта PBI за 2020 год.

Так, под антикоррупционным сопровождением Агентства находятся 656 бизнес-проектов на общую сумму свыше 16,3 трлн. тенге (по состоянию на 31.01.2021 г.).

Несмотря на жесткий режим карантина, показатели за прошлый год выше, чем в 2019, и приближены к 2018 (первому) году проекта.

В сравнении первого и второго полугодия 2020 года рост количества заключенных соглашений составил 40,4 % (I полугодие – 99, II полугодие – 139).

Суммы заявленных инвестиций выросли более чем в 8 раз (I полугодие – 0,5 трлн тенге, II полугодие – 4,2 трлн тенге).

По общей статистике заключённых соглашений, среднее количество соглашений на регион колеблется от 25 до 45.

Стоит отметить, что иностранное участие (23 страны) отмечается в 115 проектах, то есть почти в каждом пятом (17,7%), а рост за 4 квартал составил 4,5 %.

Широко представлен Китай (35), РФ (15), Турция (13), Германия (11), активно привлекаются инвестиции из ОАЭ (5), США (4) и Польши (3).

Сопровождаются проекты и из других стран: Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Великобритания, Дания, Индия, Иран, Испания, Малайзия, Нидерланды, Сингапур, Словакия, Франция, Чехия, Швейцария и Япония.

Работой проектного офиса интересуются представители различных международных организаций. В частности, им интересны механизм взаимодействия с предпринимателями, инструменты влияния и способы разрешения жалоб, практические результаты.

В данном контексте следует отметить, что основополагающим условием для антикоррупционного сопровождения Агентством бизнес-проекта является присоединение к соглашению, в котором инвесторы обязуются вести честный бизнес.

Достижение определенных успехов в решении проблемных вопросов, по которым обращается сопровождаемый бизнес, обусловлено, в первую очередь, конструктивным сотрудничеством и оперативным взаимодействием между Агентством, Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», Министерством иностранных дел и Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

По обращениям бизнесменов проводится совместная работа по выявлению системных административных барьеров и их внесению в Реестр проблем НПП «Атамекен».

Содержательная часть Реестра заключается в аккумулировании, классификации, выработке предложений по решению системных проблем предпринимательства и мониторинге хода их реализации на практике, в том числе путем выработки предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство и НПА.

На сегодняшний день Реестр содержит 373 проблемных вопроса, из которых 255 – решены, 76 – находятся на рассмотрении госорганов и НПП «Атамекен», по 42 проводится работа по их разрешению.

Агентством принимаются практические меры по формированию открытого и «слышащего» государства, в том числе в рамках защиты бизнеса и инвестиций, являющейся одним из приоритетов его деятельности.