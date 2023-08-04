Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Защищены права 22 тысяч бизнесменов Акмолинской области

    4 Августа 2023, 15:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 7 месяцев по рекомендациям Антикоррупционной службы разрешено порядка 450 проблемных кейсов бизнеса, затронувших права свыше 22 тыс. предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного ведомства.

    Одним из часто встречающихся барьеров является выдача разрешительных документов. В Акмолинской области бассейновая инспекция для продления разрешения на специальное водопользование требовала от предпринимателя предоставить заключение экологической экспертизы. Правилами оказания данной госуслуги такие заключения не предусмотрены. Бизнесмен должен приложить к заявлению только электронную копию документа о наличии средств учета забора воды. Разрешение на водопользование выдано. Внесены рекомендации по привлечению к ответственности нерасторопных госслужащих. При изучении образовательной системы, Антикоррупционной службой выявлен еще один риск давления на поставщиков услуг школьного питания. С августа 2022 года в Правила организации питания обучающихся включено требование по разработке меню-раскладки. Однако, акиматом столицы эти нормы проигнорированы.

    Порядка 20 конкурсов уже были проведены без требуемых документов. При этом, меню-раскладка является основным документом для обеспечения качества питания детей. По рекомендации Антикоррупционной службы органы госаудита конкурсы отменили, а Управление образования начало разработку необходимого документа. Также, в рамках проекта «Бизнеске жол» изучены нерегламентированные налоговые анализы, которые проводятся органами госдоходов для назначения внеплановых проверок. По внесенным рекомендациям, уполномоченные госорганы закрепят основания для проведения подобных анализов и назначения проверок в новом Налоговом кодексе. Это позволит исключить коррупционный риск не только на системном уровне, но и на стадии формирования. Работа в этом направлении продолжается. Департаменты Агентства с учетом «Карты коррупционных рисков» в настоящее время проводят антикоррупционные мониторинги и анализы коррупционных рисков по сферам, подверженным ущемлению прав бизнеса.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Бизнес Акмолинская область Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Прием заявок на включение в реестр субъектов социального предпринимательства стартует в Астане
    Волонтеров набирает Антикор СКО
    Более 59 тысяч акмолинских школьников будут получать бесплатное питание
    Парк, набережную и ряд улиц хотят переименовать в Кокшетау
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области