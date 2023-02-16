Защищены права 209 занимающихся грузоперевозками акмолинских предпринимателей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В прошлом году по рекомендациям Антикора госорганы и организации Акмолинской области пересмотрели свои закупки и сэкономили бюджет на 1,1 млрд тенге. Об этом сообщил на прошедшем брифинге руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Акмолинской области Арман Рахимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году Агентством запущен проект по защите предпринимателей «Бизнеске жол», в рамках которого мы проводим соответствующую работу.

Создана региональная рабочая группа из числа представителей МСБ, бизнес-ассоциаций, РПП «Атамекен», госорганов, общественного совета. К этой работе также подключены МИО. Все это в совокупности уже дает определенные результаты», - поделился спикер.

Так, благодаря совместной и слаженной работе департамента, транспортной прокуратуры, РПП «Атамекен», ИТК восстановлены и защищены права 209 предпринимателей, занимающихся грузоперевозками. Грузоперевозчики получили уведомления о превышении весовых параметров без спецразрешения. В ходе изучения вопроса выяснилось, что «КазАвтоЖол» неправомочно направлял уведомления грузоперевозчикам о нарушении правил перевозок багажа и грузов (статья 571 КоАП). Также все предприниматели имели разрешительные документы на перевозку грузов. В итоге все уведомления о правонарушении отозваны, а 40 возбужденных административных дел прекращены.

«Также к нам обратилась ИП, которая столкнулась с адмбарьерами при продлении ежегодной заявки на подушевое финансирование занятия детей в рамках государственного творческого заказа на платформе ArtSport. Как выяснилось, предприниматель Атбасарского района с 2021 года в качестве поставщика госзаказа предоставляет услуги бесплатных творческих кружков порядка 60 детям и подросткам. Однако в связи с изменением отдельных условий учебных программ она не могла своевременно продлить работу кружков, что отрицательно сказывалось на деятельности субъекта бизнеса и посещении занятий детьми. Мы провели встречу с участием ИП и представителей управления культуры, по результатам которой заявку предпринимателя одобрили, а работа творческих кружков возобновлена», - отметил А. Рахимов.

Еще одним превентивным инструментом в рамках исключения нерационального использования бюджетных средств является ежедневный мониторинг госзакупок посредством системы «Единое окно закупок».

«Основная задача – предупреждение искусственного завышения стоимости товаров уже на стадии планирования. В прошлом году по нашим рекомендациям госорганы и организации пересмотрели свои закупки и сэкономили бюджет на 1,1 млрд тенге. К примеру, отдел образования города Степногорска выделил на приобретение электрических плит 8,4 млн тенге или 1,2 млн тенге за единицу. При этом рыночная стоимость плиты составляет 540 тысячи тенге. После внесенной рекомендации экономия составила 4 млн 620 тысяч тенге», - резюмировал спикер.



