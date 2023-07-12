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    Защищены права 15 тысяч работников в Казахстане

    12 Июля 2023, 14:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года госинспекторами труда защищены права более 15 тысяч работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

    По состоянию на 1 июля т.г. государственными инспекторами труда на 503 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 17 тысячами работниками на сумму более 4,2 млрд тенге.

    Руководителям данных предприятий было выдано 593 предписания, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 83,3 млн тенге.

    В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 15,1 тысяч работников. Им выплачено 4 млрд тенге.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Минтруда РК
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