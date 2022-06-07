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    Защищать урожай и пастбища от гусениц начали в Атырауской области

    7 Июня 2022, 19:19

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Из Западно-Казахстанской области в Атыраускую область прибыли специалисты, которые помогут наладить работу по защите урожая и пастбищ от нашествия гусениц лугового мотылька, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима области Кайрат Нурлыбаев, в настоящее время гусеницы лугового мотылька наносят серьезный ущерб посевным площадям и пастбищам в Индерском и Махамбетском районах, а также в нескольких пригородных селах.

    «Нашествие гусениц в последний раз наблюдалось 30 лет назад. В регион из Западно-Казахстанской области уже прибыли специалисты из специализированных организаций для борьбы с вредителем. Работа уже началась. Сколько гектаров подверглось атаке насекомых, пока неизвестно, данные выясняются. Наша главная задача сейчас – защитить урожай, а затем и пастбища. Этот вид гусениц входил в список насекомых-вредителей, против которых необходимо было проводить обработку до 2020 года. В том же году его исключили из перечня. С этого года рассматривается вопрос по внесению его вновь в перечень особо опасных вредителей. Если это произойдет, будет рассмотрен вопрос выделения средств из местного бюджета на постоянной основе», – сказал Кайрат Нурлыбаев.

    По словам заместителя акима области, в районах созданы оперативные службы по ликвидации вредителей.

    «Две специально оборудованные машины из Уральска, которые занимаются борьбой с насекомыми, уже прибыли на места. Они могут охватить более 1 тыс. га земли в день. На эти работы из местного бюджета планируется выделить порядка 8-10 млн тенге. Если объем площади будет увеличен, будет рассмотрен вопрос о выделении дополнительных средств», – проинформировал Кайрат Нурлыбаев.

    Как ранее сообщалось, Атырауская область столкнулась с нашествием гусениц.

    Фото: bluejaybarrens.blogspot.com

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Западно-Казахстанская область Происшествия Акимат Сельское хозяйство
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