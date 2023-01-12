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    Защищать права работающих за рубежом казахстанцев призвал Алихан Смаилов

    12 Января 2023, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Особое внимание следует уделить защите прав соотечественников, работающих за рубежом. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, выступая на расширенном заседании коллегии Минтруда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства принята Концепция миграционной политики на ближайшие 5 лет. Мы должны качественно реализовать план действий концепции. Особое внимание необходимо уделить защите прав граждан Казахстана, работающих за рубежом», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр подчеркнул, что уже не достигнуто соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами и Южной Кореей по защите прав казахстанских работников.

    «Для завершения этой работы совместно с Министерством иностранных дел необходимо принять срочные меры»,- подчеркнул Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Трудоустройство
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