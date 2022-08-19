Зарубежный формат поддержки молодых педагогов внедрят в школах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов поделился планами касательно внедрения проекта по вхождению в профессию молодых школьных преподавателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со следующего учебного года у нас начинается новый проект по вхождению в профессию. То есть, для наших коллег, которые вновь приходят на работу в школы, будет отдельная программа вхождения в профессию, в течение года. За каждым из них закрепляется наставник, по которым мы будет проводить работу. В итоге будет оцениваться поддержка в течение года нашему новому коллеге. По итогам года мы будем принимать решение о его дальнейшей работе, касательно той помощи, которую мы можем ему оказать, чтобы он действительно смог все возложенные на него функции выполнять», - сказал Асхат Аймагамбетов на августовской конференции.

По его словам, в этом направлении будет использоваться зарубежный опыт.

«Зарубежный опыт такой: обычно, когда приходит молодой специалист, ему не дается полная ставка. Больше времени уделяется на его обучение, на то, чтобы ходить на занятия своих коллег. Но при этом, он получает полный оклад. Приблизительно такую систему мы со следующего года готовимся внедрить». – добавил министр.



